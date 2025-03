El PP de Vila-real reclama fer obres «urgents» al museu Casa de Polo

El Partit Popular de Vila-real denuncia «l’estat d’abandonament en el qual es troba el Museu de la Ciutat Casa de Polo, després de 14 anys de govern socialista», assenyala la regidora d’aquesta formació política, Ana Mezquita, qui afirma que «el caos en la gestió del govern de Benlloch també afecta el patrimoni local, que es troba totalment oblidat». I incideix que, «per descomptat, això no ha sigut una prioritat per al govern municipal en l’última dècada».

Per a la regidora del PP, «no és admissible que el principal museu de Vila-real, presente aquest estat d’abandonament. Els tèrmits fa temps que estan atacant les finestres d’aquest edifici sense que s’haja posat cap remei. La imatge és de deixadesa total».

D’aquesta manera, Mezquita reclama a l’executiu bipartit de PSPV-PSOE i Compromís, liderat per l’alcalde, José Benlloch, que es destine una partida en el pressupost local per a 2025, que encara està per aprovar-se, «per a reparar els desperfectes d’aquest edifici que alberga una part important del nostre llegat artístic i històric».

Problemes de seguretat

A més, l’edila popular explica que «fa unes setmanes, un dels murs del jardí es va esfondrar i encara no s’ha arreglat, malgrat els problemes de seguretat que pot ocasionar i de la imatge de deixadesa que s’ofereix a aquells que visiten la Casa de Polo». I afig que, «la falta de manteniment dels edificis culturals durant els 14 anys de govern de Benlloch es veu ara reflectida amb tots els problemes que ens trobem en aquests immobles. En lloc de preocupar-se a comprar més propietats, l’alcalde hauria d’esforçar-se a cuidar aquells de què ja disposa la ciutat».

Cal recordar que el museu Casa de Polo compta amb sales dedicades als seus artistes més internacionals, com ara el compositor i guitarrista Francesc Tàrrega, l’escultor José Ortells o els pintors Gimeno Barón y José Gumbau.