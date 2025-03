Vila-real impulsa la visibilització de l'autisme amb la segona festa de la diversitat

El 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de l'Autisme, una condició del neurodesenvolupament que s'estima que afecta l'1% de la població. Malgrat aquesta significativa prevalença, el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) és encara una condició desconeguda i estigmatitzada. Aquesta circumstància fa que les persones autistes s'enfronten a múltiples barreres invisibles que dificulten la seua vida quotidiana.

La diversió està garantida el pròxim dissabte , 5 d'abril amb la festa de la diversitat al paratge del Termet de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Amb l'objectiu de donar visibilitat a la condició autista i avançar en l'eliminació d'aquestes barreres invisibles, VILATEA, Associació d'Autisme de Vila-real, en col·laboració amb l'Ajuntament, promou la II Setmana per a la Conscienciació i Visibilització de l'Autisme. La setmana conclourà el dissabte 5 d'abril amb la II Festa de la Diversitat en el Termet, una trobada per a la inclusió i l'oci en família que, després de l'èxit de la seua primera edició, es reforça amb noves activitats solidàries.

Lectura del manifest

La II Setmana per a la Conscienciació i Visibilització de l'Autisme arrancarà el mateix 2 d'abril, amb la lectura del manifest institucional (10.00 h., plaça Major). A la vesprada, l'associació VILATEA presentarà la primera Guia d'orientació per a famílies amb xiquets i xiquetes amb TEA (BUC, 18.00 h.), editada per l'Ajuntament de Vila-real. Li seguirà una xarrada de la terapeuta ocupacional Cristina Cifuentes, amb el títol Entendre a la persona autista: claus per a comprendre el seu món sensorial.

Aquesta és la programació preparada per VILATEA per a visibilitzar els transtorns de l'espectre autista (TEA). / MEDITERRÁNEO

Simultàniament, els més xicotets podran gaudir del conte teatralitzat Coses, adaptat a la inclusió de la neurodiversitat per la seua autora, Diana Bernal (Paraules d’Aire).

Ja el dissabte, la Festa de la Diversitat tornarà a omplir d'inclusió, jocs i diversitat la plaça del Pastoret, a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Des de les 17.00 hores, VILATEA ha preparat una festa amb diverses zones, des de circuits d'activitat a taules sensorials, jocs o zona de la calma. També hi haurà un espai per a la creativitat, a través del qual l'associació commemorarà el seu primer any d'existència amb un pastís col·laboratiu. L'espectacle infantil El show de los despistes, de Monitors Animació, el lliurament de premis del I Concurs de dibuix escolar Autisme: un món compartit i una rifa solidària completen el programa de la jornada.

Col·laboradors i patrocinadors

Celia González, presidenta de VILATEA, ha agraït als 60 col·laboradors i patrocinadors de la festa la seua solidaritat i implicació amb la visibilització de l'autisme. “Les empreses, comerços i entitats de Vila-real s'han bolcat amb nosaltres en aquesta II Fira de la Diversitat, tant donant-nos regals per a la rifa com amb aportacions per a l'organització de la celebració. Volem agrair de cor l'afecte que ens han mostrat des del primer dia i la seua ajuda desinteressada perquè, entre tots, puguem fer de Vila-real eixe món compartit pel qual lluitem”, assenyala la presidenta.

“A Vila-real, es calcula que més de 500 persones són autistes. Són els nostres fills, els nostres companys, els nostres veïns… L'autisme forma part, doncs, de la nostra vida i és responsabilitat de tots i de totes normalitzar aquesta condició i garantir que les persones amb TEA puguen participar plenament en la societat”, assenyala González. En aquest sentit, el manifest que es llegirà el 2 d'abril reivindica l'eliminació de les barreres invisibles que dificulten aquesta participació plena de les persones autistes.

Prendre consciència de la neurodiversitat

El regidor de Serveis Socials, Toni Marín, ha agraït la tasca que l’associació porta a terme per tal de visibilitzar l’autisme i la neurodiversitat i ha reiterat el suport de l’Ajuntament de Vila-real a aquest col·lectiu. “La II Setmana per a la Conscenciació i Visibilització de l’Autisme és una bona ocasió perquè la ciutadania participe i prenga consciència què tots i totes podem aportar el nostre gra de sorra perquè les persones autistes s’integren amb normalitat en la societat”, ha subratllat el regidor.

VILATEA anima a tota la ciutadania a participar en les activitats de la II Setmana per a la Conscienciació i Visibilització de l'Autisme a Vila-real. Les paperetes per a la rifa, amb un donatiu de 2 euros, poden adquirir-se a la parada Chelo i Rocío del Mercat Central, a la pastisseria Plaça (carrer Calvari, 11), la cafeteria Chamizo (carrer Enric Valor, 19B) i a través dels membres de la Junta Directiva de l'associació. Amb les paperetes, els participants optaran a 35 regals, entre ells una samarreta i una pilota signats pel Villarreal CF (llistat complet en l'arxiu adjunt).

I Concurs de dibuix escolar 'Autisme: un món compartit'

La II Festa de la Diversitat serà també l'escenari del lliurament de premis del I Concurs de dibuix escolar Autisme: un món compartit. El certamen, organitzat per VILATEA juntament amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vila-real, ha comptat amb la participació de 10 centres docents. L'associació ha donat a conéixer hui el resultat del concurs, que ha recaigut en els dibuixos presentats per alumnat d'aquests centres:

- Premi categoria Necessitats Educatives Especials: CEE La Panderola

- Primer premi categoria general: CEIP Botànic Calduch

- Segon premi categoria general: CEIP Escultor Ortells

- Tercer premi categoria general: CEIP Pius XII

“És encoratjador veure com els xiquets i xiquetes de Vila-real van entenent i interioritzant que la diferència no és un problema, sinó una riquesa que ens fa millors. Estem molt satisfets de la participació en aquest primer concurs, que esperem afermar en pròximes edicions”, valora la presidenta de VILATEA.

Taller per a socis

D'altra banda, en el marc de la commemoració de la II Setmana de l'Autisme, el dissabte 12 d'abril s'impartirà un taller grupal exclusiu per a socis de VILATEA. De la teoria a la pràctica. Estratègies de regulació per a famílies TEA, impartit per la coach Marisa Ruiz, patrocinadora de la II Festa de la Diversitat. El taller treballarà la regulació emocional i el control de l'estrés del dia a dia. És gratuït, amb inscripció prèvia en el correu asociacionvilatea@gmail.com.