El final de la comisión del Vilabici supedita la vuelta del servicio tras casi siete años de parón en Vila-real

Tras un año de pesquisas, la comisión especial que el Ayuntamiento de Vila-real, con unanimidad de todos los grupos, comenzó en febrero del 2024 para investigar y tratar de esclarecer el retraso de la enquistada puesta en marcha del servicio de préstamo municipal gratuito de bicicletas (Vilabici) encara ahora sí su recta final.

La de este jueves fue la penúltima sesión de este procedimiento. Como cuenta a Mediterráneo la presidenta de la comisión, Maria Fajardo, en esta última reunión aprobaron el acta y la próxima será ya la de sacar conclusiones. Como estaba previsto, el final de este proceso supedita el regreso del servicio de alquiler de bicis, tras casi siete años de parón, al desmantelarse de forma definitiva después de un escaso uso y el deterioro provocado por actos vandálicos en 2018.

La también vicealcaldesa dejó claro que «las bicicletas no se sacarán a la calle hasta que se traten las conclusiones». Aunque la fecha no es inamovible, el día fijado para mantener esa última sesión y culminar esta comisión es el 25 de abril, de manera que, como mínimo, el Ayuntamiento no reactivará el Vilabici hasta entonces.

Una estimación que supone otro pequeño retraso respecto a la previsión que manejaban desde el departamento de Movilidad, que confiaban, como publicó este diario, en que el servicio pudiera volver a estar operativo en Pascua si no surgían nuevos imprevistos.

Dos funcionarios de la casa redactarán las esperadas conclusiones después de que una decena de personas hayan prestado declaración a lo largo de l inicio de esta comisión especial, por la que han pasado el exconcejal José Ramón Ventura Chalmeta (exedil de Medio Ambiente, responsable de este proyecto cuando salió a licitación y lo adjudicaron), el actual concejal de Movilidad, Emilio M. Obiol (que heredó esta patata caliente), técnicos de la mesa de contratación, miembros de la empresa concesionaria (Autobuses Furió) o representantes de las otras dos compañías que pujaron al concurso pero no se llevaron el contrato.

¿Hubo irregularidades?

A expensas de conocer el diagnóstico final, todo apunta a que, como ya explicó Fajardo, la comisión ha ayudado a ver que el procedimiento estaba «bien hecho» en el proceso de licitación y que a priori «no se vislumbra ninguna irregularidad», con el gran perjuicio de que «las bicis no están en la calle», pese a que el contrato lo adjudicaron en julio del 2022.

Para acelerar la puesta en marcha de nuevo del servicio, el Ayuntamiento ya ha instalado algunas de las 16 estaciones base que, en total, el Ayuntamiento colocará en puntos estratégicos de la ciudad.

