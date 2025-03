Vila-real fomentarà hàbits saludables amb la Setmana de la Salut: totes les activitats

El regidor de Sanitat, Toni Marín, i la presidenta del Consell de Salut i coordinadora del centre de salut Dolores Cano Royo de Vila-real, Luisa Escalante, han presentat aquest dilluns les activitats de la Setmana de la Salut, una iniciativa que es desenvoluparà del 8 al 12 d’abril amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la prevenció de malalties i el foment dels hàbits de vida saludables.

Toni Marín ha explicat que l’organització d’aquesta Setmana de la Salut sorgeix del Consell de Salut, l’òrgan local de participació intersectorial en salut comunitària, i que per a l’elaboració del programa d’activitats s’ha consultat la ciutadania mitjançant una enquesta, “amb la finalitat de dissenyar una setmana participativa que done resposta a les propostes i interessos dels veïns i veïnes”.

Foto de família de la presentació d'activitats per la Setmana de la Salut. / Mediterráneo

Marín ha agraït a totes les entitats que col•laboren per a fer possible la Setmana de la Salut, així com a la Conselleria de Sanitat, a través del Departament de Salut de la Plana, i ha animat la població a participar en les diferents activitats programades.

Abordaran la salut psíquica i les addiccions

Per la seua banda, la presidenta del Consell de Salut ha detallat que aquesta Setmana de la Salut s’emmarca en l’Estratègia de Salut de la Comunitat Valenciana 2023-2025 i se celebra al voltant del 7 d’abril, Dia Mundial de la Salut. “L’objectiu principal d’aquesta setmana és contribuir a la millora de la salut de la població i, per a això, hem consultat les preferències per tal d’abordar qüestions d’interés com els hàbits de vida saludables, la salut psíquica o els problemes d’addiccions”, ha explicat Luisa Escalante, qui ha destacat que el programa d’activitats s’ha elaborat amb la col•laboració de diverses entitats i de manera interdisciplinària.

Les activitats començaran el dimarts 8 d’abril amb un taller sobre emocions i benestar emocional al saló d’actes de l’edifici de Serveis Socials, a les 11.30 h. Eixe mateix dia a la vesprada, a les 18.00 h, la BUC acollirà una xarrada sobre menors altament sensibles a càrrec de la psicòloga Alina Dascalu. També a la BUC, el dimecres 9 d’abril, a les 11.00 h, María Anguita, experta en dol i trauma, impartirà la xarrada ‘Del dolor a l’amor’. A les 18.00 h, el saló d’actes de la UNED serà l’escenari d’un cinefòrum sobre la pel•lícula Una ment meravellosa.

Les activitats continuaran el dijous 10 d’abril, a les 11.00 h, amb el taller ‘Allibera l’emoció, trenca la pressió’, al saló d’actes de l’edifici de Serveis Socials. A les 12.00 h, el Museu de la Ciutat Casa de Polo serà l’escenari d’una sessió de bodypainting per a embarassades, i la jornada acabarà a les 18.00 h al saló d’actes de la UNED amb un cinefòrum a càrrec de la Fundació Manantial, amb l’objectiu de conscienciar sobre els problemes de salut mental.

El divendres 11 d’abril, a les 18.00 h, la Fundació Caixa Rural acollirà a la seua terrassa un showcooking sobre cuina saludable.

Finalment, el dissabte 12 d’abril, el Termet i l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia albergaran, des de les 10.30 h fins a les 13.30 h, una jornada amb diferents sessions d’activitats com mindfulness, estiraments, tallers de reanimació cardiopulmonar bàsica o masterclass de zumba, entre altres.Tant Toni Marín com Luisa Escalante han animat la població a participar en la Setmana de la Salut.