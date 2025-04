Vila-real arranca la setmana per a visibilitzar l'autisme amb la lectura d'un manifest

Reivindicar la plena normalització de les persones amb trastorns de l'espectre autista (TEA) dins la societat i promoure la seua inserció efectiva en tots els àmbits de la vida són dos dels objectius que promou l'associació Vilatea, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, amb la celebració de la segona edició de la Setmana per a la Conscienciació i Visibilització de l'Autisme. I és que a Vila-real es calcula que hi ha més de 500 persones autistes.

La programació ha arrancat aquest matí amb la lectura del manifest per un món compartit, el qual ha hagut de realitzar-se a cobert a causa de la pluja. D'aquesta manera, la cita s'ha traslladat de la plaça Major, on estava prevista, fins a la Casa dels Mundina.

Foto de família, amb regidors i integrants de l'associació Vilatea, en concloure la lectura del manifest en favor de la inclusió de les persones amb autisme. / JOSEP CARDA

Regidors de tots els partits polítics amb representació al consistori, a més de la presidenta de Vilatea, Celia González, han estat els encarregats de llegir el manifest. "L'autisme no és una malaltia, ni ha de ser un estigma. És una condició que influeix en la manera que tenim de percebre el món, de comunicar-nos i de relacionar-nos amb els altres. Cada persona autista és única i aporta un valor diferencial a la societat, amb les seues fortaleses i els seus desafiaments", s'assegura en el document.

A més de Celia González, en la lectura del manifest també han participat la vicealcaldessa i portaveu de Compromís er Vila-real, Maria Fajardo; el regidor de Serveis Socials (PSPV-PSOE), Toni Marín; i els portaveus del PP i de Vox, Adrián Casabó i Irene Herrero.

Una crida al compromís col·lectiu

"Aquest manifest és una crida al compromís col·lectiu per construir un món compartit, on cada persona, siga quina siga la seua condició, siga valorada i respectada. Un món on la diversitat siga reconeguda com una riquesa i on totes les persones tinguen les mateixes oportunitats de créixer i desenvolupar-se. Una Vila-real que totes i tots puguem compartir", han conclòs.

La segona Festa de la Diversitat serà, el pròxim dissabte, l'acte més lúdic i, alhora reivindicatiu de les activitats programades per Vilatea amb el suport de l'Ajuntament. Una festa que tornarà a omplir d'inclusió, jocs i diversitat la plaça del Pastoret del paratge del Termet, a partir de les 17.00 hores.