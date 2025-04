Vila-real duplica les parelles lingüístiques per a aprendre valencià i enguany en són 34

El programa del Voluntariat pel Valencià tanca el procés de formació de parelles lingüístiques amb un notable èxit. I és que, enguany, s'ha aconseguit donar forma a un total de 34 tàndems, la qual cosa significa duplicar les xifres de l'any passat, quan se'n van conformar 17. Una quantitat de persones per la qual el regidor de Normalització Lingüística mostra la seua satisfacció, davant l'increment respecte de la convocatòria de 2025.

La Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) ha acollit la presentació d'aquestes 34 parelles lingüístiques, que fan possible una nova edició del programa d'aprenentatge del valencià que impulsa Escola Valenciana, amb la col·laboració a Vila-real de l'associació cultural Socarrats i l'Ajuntament. "El nombre de persones inscrites suposa tot un èxit de participació i, per tant, un gran impuls a la normalització del valencià, ha indicat Cortells, qui ha aprofitat per a agrair "la implicació i difusió de la llengua i cultura valencianes per part de les persones voluntàries i els aprenents".

Alta participació

A més, el regidor, ha explicat que alguns d'aquests tàndems lingüístics ja es coneixien i han decidit continuar un any més i altres, tant voluntaris com aprenents, són repetidors però amb unes altres parelles. Amb tot, també hi ha qui se suma per primera vegada a aquesta campanya per a la integració i el foment del valencià.

Respecte a la procedència dels aprenents, la meitat són nouvinguts o residents des de fa anys en Vila-real vinguts d'altres comunitats de l'Estat, mentre que l'altra meitat correspon a persones majoritàriament originàries de països llatinoamericans, com ara Veneçuela, Brasil o Colòmbia. I pel que fa als voluntaris que ajudaran a entendre i parlar l'idioma, en la seua quasi totalitat són vila-realencs.

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, juntament amb Fermí Font (Socarrats) i Xon Domènech (Escola Valenciana) van explicar als participants els detalls del programa. / MEDITERRÁNEO

D'altra banda, i més enllà del compromís lingüístic, el president de Socarrats, Fermí Font, ha convidat els participants a involucrar-se en les diferents activitats que organitza l'entitat, especialment en la passejada per les muralles medievals de Vila-real, el dimarts 6 de maig, a les 18.30 hores des de la torre Motxa. I Cortells també els ha invitat a assistir a propostes programades per la Regidoria de Normalització Lingüística durant el mes de maig com són el Rock per la Llengua o el lliurament dels Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla. Des d'Escola Valenciana, Xon Domènech ha explicat el funcionament del Voluntariat pel valencià i ha donat alguns consells pràctics per a aprofitar les trobades.

Disponibilitat i preferències

Per tal de confeccionar les parelles, s'han tingut en compte la disponibilitat i les preferències de cada persona i, finalment, són 27 les parelles lingüístiques presencials i 7 les virtuals, que, durant les pròximes 10 setmanes, quedaran una hora a la setmana per a conversar en valencià. La cloenda d'aquesta nova edició està prevista per a la primera quinzena de juny amb el lliurament de diplomes de participació.

Cal assenyalar que la campanya del Voluntariat pel valencià continua oberta i que les persones interessades a participar en aquesta edició poden adreçar-se en qualsevol moment a la Regidoria de Normalització Lingüística per a fer la inscripció.