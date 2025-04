La historiadora i professora Reyes Aymerich serà la mantenidora en el pregó de festes i imposició de bandes a la reina i dames de Vila-real

La professora i historiadora vila-realenca Reyes Aymerich i Herrero serà la mantenidora del pregó de festes i imposició de bandes a la reina de 2025, Nadia Alba Costa, i les dames Alba Barrachina Mira, Blanca Nebot Campos, Claudia Vicent Fortuño, Cristina Font Herrero, Maria Nieto Seriols i María Parra Clausell, que tindrà lloc el pròxim 26 d'abril, a les 19.00 hores, a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. La vicealcaldessa i regidora d'Igualtat, Maria Fajardo, ha destacat que “Reyes és una dona empoderada, molt activa i implicada en la vida de la ciutat i, per tant, un gran exemple per a les joves de Vila-real”.

Reyes Aymerich va nàixer a Borriana l’any 1984 encara que sempre ha viscut a Vila-real; es va llicenciar en Història l’any 2007 per la Universitat de València i és Màster en Anàlisi Política per la Universitat Oberta de Catalunya. Des de l’any 2008 és professora d’ensenyament secundari per l’especialitat de Geografia i Història. Al llarg d’aquests anys ha treballat en diferents centres educatius de Caravaca de la Cruz, La Vila Joiosa, Les Borges del Camp, Deltebre, Sant Mateu i, finalment, des de l'any 2018, a l’institut Francesc Tàrrega de Vila-real, el mateix centre on va estudiar.

En l’àmbit educatiu ha participat en l’elaboració de diversos materials didàctics i llibres de text de l’editorial balear Talaiot dirigits a alumnes d’Ensenyament Secundari Obligatori. A més, s’ha format especialment en la mediació i resolució pacífica de conflictes, així com en l’educació per a la igualtat. En l’àmbit historiogràfic, les seues investigacions s’han centrat a estudiar, sobretot, la participació política de les dones a la comarca de la Plana Baixa, així com el treball i el sindicalisme femení en els magatzems de taronges al llarg del segle XX.

Per altra part, Reyes Aymerich sempre ha estat una persona molt implicada amb el moviment associatiu i cultural de la ciutat de Vila-real, i ha format part de la Congregació de Lluïsos, amb especial vinculació a la Revista Parlada Camino; ha estat membre de l’Associació de Filles de Maria del Roser i del Grup de Danses El Raval; va ser integrant de la Junta de Festes els anys 2008 i 2009 i, en els últims temps, s’ha implicat de manera molt activa en el col•lectiu Famílies pel Valencià.

Maria Cardona Altava, reina de les festes de 2022, i Gemma Font Colás, dama de 2018, seran les encarregades de la lectura del Pregó.