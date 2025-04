Adrián Casabó: «Vila-real necesita una hoja de ruta clara, que nosotros podemos ofrecer»

-¿Qué valoración hace del estado actual de la ciudad?

-Creo que el caos en la gestión del gobierno de Benlloch es evidente y afecta ya de una manera directa a la ciudadanía. PSOE y Compromís están siendo incapaces, incluso, de dar respuesta a necesidades básicas, como el alumbrado o el estado de las calles y parques. La parálisis es más que preocupante y no hay una hoja de ruta ni una estrategia para los retos del futuro.

-¿Qué opina de que aún no esté en vigor el presupuesto del 2025?

-Es una muestra más de la situación de colapso de este gobierno. Una de las grandes promesas del pacto fue que el 1 de enero entraría en vigor el presupuesto, estamos en abril y no tenemos ni un borrador. Sinceramente, tampoco esperamos más, porque de las inversiones anunciadas en el presupuesto de 2024 no han ejecutado ninguna.

-¿Cuál es su postura sobre las continuas referencias por parte del equipo de gobierno a la herencia urbanística, especialmente, del último gobierno del PP en la ciudad?

-Después de 14 años de Benlloch en la alcaldía, los vecinos ya no quieren más excusas sino soluciones y es evidente que este gobierno no es capaz de dárselas. Si el ayuntamiento fuera una empresa, un gerente que lleva 14 años en el cargo y no ha aportado soluciones, estaría desde hace tiempo en la calle. Es momento de centrarse en los problemas del presente y en los retos del futuro. Y yo lo estoy.

"Estamos en abril y no tenemos ni un borrador del presupesto del 2025"

-¿Qué necesita Vila-real de una manera más urgente?

-Una hoja de ruta y una estrategia claras. Es lo que nosotros podemos ofrecer. Hemos iniciado el proyecto Mou Vila-real, que es una inyección de esperanza y optimismo frente a la situación de parálisis que vive nuestra ciudad. No podemos estar de brazos cruzados mientras otras ciudades del entorno atraen inversiones y generan oportunidades.

-¿Aunque todavía faltan algo más de dos años para las próximas elecciones municipales, su intención es continuar encabezando la candidatura del PP en Vila-real?

-Me siento con las fuerzas y el ánimo necesarios para encabezar este proyecto porque cuento con un gran equipo para afrontar este reto. Tenemos la hoja de ruta clara de lo que necesita Vila-real y lo que es más importante, el apoyo que me dan los vecinos cada día en la calle para liderar la alternativa al actual gobierno. Antes de las últimas elecciones la distancia entre el PSOE y el PP era de ocho concejales y ahora estamos solo a tres, así que no tengo dudas que vamos a dar el paso definitivo y el cambio va a llegar también a Vila-real en el 2027.

"No podemos estar de brazos cruzados mientras otras ciudades del entorno atraen inversiones y generan oportunidades"

-Prácticamente, todos los años se repiten las mismas reivindicaciones del consistorio, tanto al Gobierno de España como a la Generalitat para que las incluyan en sus presupuestos… En su opinión, ¿cuáles son las prioritarias y a acometer con más urgencia?

-Considero que en la Generalitat ha habido un cambio para revertir el déficit inversor de los últimos años y ya en el 2024 recibimos más de 8 millones de euros. ¿Es suficiente? Desgraciadamente no, porque la falta de inversión en los últimos años por parte de la Generalitat y el Gobierno de España han sido totales. Desde el PP vamos a seguir reivindicando a todas las administraciones, gobierne quien gobierne. Aquellas inversiones encaminadas a mejorar las conexiones y que nos permitan ser más competitivos son clave, pero también considero vitales aquellas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, como las sanitarias o asistenciales.

-Entre las inversiones previstas para este año por parte de las Generalitat para Vila-real, se incluyen 200.000 euros para el centro de salud Torrehermosa. Una cifra que induce a pensar que las obras no arrancarán este año, a juzgar por la escasa consignación. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Aquí hemos pasado de los anuncios a las realidades. Durante varios años el Botànic pintaba la partida en el presupuesto, pero luego no hacía nada. No consiguieron ni tan solo la cesión del inmueble por parte del Gobierno de Sánchez. En poco más de un año del PP en la Generalitat ya se ha licitado la redacción del proyecto, que estará este año. PSOE y Compromís cerraron Torrehermosa y va a ser un gobierno del PP el que abra de nuevo un centro de salud que va a mejorar de manera notable la asistencia sanitaria.

"La falta de inversión en los últimos años por parte de la Generalitat y el Gobierno de España han sido totales"

-Y qué tiene que decir de las dos habitaciones de respiro en la residencia de discapacitados que el president Mazón se comprometió a ejecutar en su visita de hace 1 año.

-La situación es similar a la del centro de salud. Durante 8 años, PSOE y Compromís ni siquiera atendieron esta petición de las familias y es un gobierno del PP el que se ha comprometido a ello. Cabe recordar que este centro tiene el contrato caducado desde el 2021 por la dejadez del anterior gobierno autonómico. La licitación para estas habitaciones de respiro es mejor hacerla con las condiciones del nuevo decreto de tipologías que prepara el Consell. Soy el primero que reivindico esta actuación, pero quiero que se haga con todas las garantías para los usuarios y sus familias.