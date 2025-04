26 edicions d’orgull senderista a Vila-real

La data quedava enregistrada al calendari de la història de manera permanent. Era el 30 de maig de 1998. El Centre Excursionista de Vila-real iniciava de manera oficial la pujada a peu des de la basílica de Sant Pasqual dins el santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

Va ser l’inici d’una cita anual que, malgrat que els senderistes vila-realencs ja realitzaven des de feia un temps, va quedar marcada pel compliment de la promesa de l’aleshores entrenador del Villarreal CF, José Antonio Irulegui, en el sentit que ell i alguns dels jugadors de l’equip groguet se sumarien a la caminada si guanyaven el partit que permetria ascendir a la Primera Divisió. I així va ser.

El Villarreal CF escalava fins al podi dels millors equips de futbol d’Espanya i, per a complir la promesa, allí es van presentar Irulegui, de bon matí i a la porta de la basílica de Sant Pasqual, acompanyat pels jugadors Aitor Arregui, Pascual Donat i Iván Parra.

Iván parra, Aitor Arregui i Pascual Donat, jugadors del Villarreal CF l'any 1998, juntament amb l'entrenador José Antonio Irulegui, van participar en la primera edició de la pujada per a celebrar l'ascens a Primera Divisió. / GABRIEL UTIEL

La caminada des de Vila-real fins Sant Joan de Penyagolosa no feia més que arrancar de manera oficial i ferma. I més d’un quart de segle després continua més viva que mai, gràcies als senderistes fidels que fan costat al Centre Excursionista de Vila-real i també a les noves incorporacions.

I aquest cap de setmana, una setantena d’amants de les caminades i de la natura es van tornar a sumar a aquesta iniciativa, per tal de complir amb una tradició que, com apunten desde l’organització, «va començar a fer-se en maig, però es va decidir avançar fa uns anys al mes de març per a evitar les elevades temperatures», que ja es donen en el mes en el qual la ciutat celebra les seus primeres festes patronals de cada any.

63 llargs quilòmetres

Un total de 63 quilòmetres, dividits en dos etapes (de 28 i 35 quilòmetres), van cobrir els participants en dos etapes, la primera des de Vila-real a Costur i la segona des de Costur fins al santuari de Sant Joan, als peus del Gegant de Pedra, la muntanya castellonenca carregada de simbolisme.

«A les set del matí (de dissabte), encara de nit, ja estàvem en Sant Pasqual lluint les samarretes d’aquest any», expliquen des de l’entitat organitzadora. «A les 7.17 hores i després de fer-nos unes fotos, ens dirigirem cap a l’ermitori de la Mare de Déu de Gràcia. Uns rotllets i una misteleta, mentre ja ix el sol, amb l’objectiu d’arribar a la nostra meta, que és Costur», afigen. Un recorregut de 28 quilòmetres en el qual no van faltar els cotxes de suport, que proporcionaren als caminants beguda i fruita. I en arribar a Costur els esperava una paella per a dinar, i tampoc van faltar la música i les pastes més típiques.

I la segona etapa, de 35 quilòmetres, va arrancar diumenge, a les 7.00 hores, des de la localitat de l’Alcalatén i en direcció a l’emblemàtic santuari ubicat als peus del Penyagolosa. Això sí, amb les obligades parades per a agarrar forces, amb l’esmorzar al Mas de Parra, passant per la Lloma Bernat, i el posterior dinar al Mas de la Lloma. Després, camí novament cap a Sant Joan, on el grup de senderistes va arribar a les 18.30.