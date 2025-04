«La junta de l’AECC la integren dones i homes compromesos amb Vila-real»

--Què va passar amb l’AECC en Vila-real i com ha estat el procés de tornar a posar en marxa l’entitat?

--Vaig prendre possessió com a presidenta de l’AECC de Vila-real al setembre. Des d’aleshores, la nova junta i l’equip de voluntaris estem treballant conscients de la responsabilitat que implica formar part d’una entitat amb quasi 75 anys d’història que té l’important comés d’oferir serveis gratuïts al pacient de càncer i aportar ingressos per a la investigació científica. Vila-real és referent en qüestions socials a la Comunitat i ací donem visibilitat a aquesta malaltia i suport a tants i tants veïns que la pateixen, l’han patit o la patiran. I amb aquesta voluntat estem ací. Per tant, no estem per escorcollar en el passat, sinó per a treballar en el present i pel futur.

--Qui formeu part de la junta directiva en l’actualitat?

--La Junta local de la nostra associació està formada per un grup de dones i homes que tenen en comú el seu compromís amb la ciutat de Vila-real. Tots els integrants ja saben què és treballar per al poble de manera altruista i en diferents àmbits, la qual cosa, ens està resultant molt enriquidor com a grup.

Herrero entén que el fet que a Vila-real i la província hi haja dos associacions contra el càncer evidencia el poder del moviment social. / TONI LOSAS

--Quines accions heu fet fins ara i en quines esteu treballant?

--A banda de participar en totes les activitats a escala provincial, a Vila-real vam fer un acte de presentació de la nova junta i hem organitzat lectures del manifest i taules informatives amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, a l’octubre, i del Dia Contra el Càncer, al febrer. També estem presents en aquells esdeveniments als quals ens conviden les institucions o altres entitats. I tenim previstes moltes iniciatives com una ruta saludable, els espais sense fum, l’abordatge de l’obesitat en centres educatius, la tradicional marxa i la xarxa d’ajuda comunitària, entre d’altres.

--Amb quants voluntaris compta l’AECC i quants aspira a tindre?

--La resposta fàcil sempre és dir que s’aspira tindre com més millor, però en aquest cas, un voluntariat amb l’AECC requereix certa formació i, per tant, tenim les portes obertes a les persones que vulguen col·laborar, tot sabent de la responsabilitat i el compromís que requereix treballar en l’AECC.

--On està la vostra seu i quins serveis presteu en ella?

--Estem al número 12 del carrer València i el nostre full de ruta respon als desafiaments que planteja el càncer. Hem de progressar en prioritats com la humanització, la prevenció amb el diagnòstic precoç i l’atenció primerenca. També es pretén incrementar el finançament de la investigació i millorar els hàbits saludables. Tenim entre d’altres dos grans objectius: superar el 70% de supervivència en 2030; i arribar a més persones que ens necessiten. En aquests moments comptem amb l’atenció psicològica a pacients i familiars, i en breu confirmarem nous serveis.

--D’on venen els vostres ingressos i a què es destinen?

--Els nostres ingressos venen de les quotes dels socis i dels donatius d’empreses, institucions i particulars que confien en l’associació per ajudar en les necessitats dels pacients i que ací troben una resposta gratuïta, com una perruca, un psicòleg, acompanyament hospitalari, la gestió d’un treballador social per donar solució a la seua situació sociolaboral, inclús un habitatge si fan un tractament lluny de casa. I també se’n destinen a la investigació que, actualment està en mans de més de 1.800 investigadors que treballen per obtindre nous resultats que seguisquen millorant la qualitat de vida dels pacients i, sobretot, salvant vides.

--Ara hi ha dos associacions contra el càncer no només en Vila-real sinó també en la província. A què es deu aquesta dicotomia?

--A Vila-real, a la província i arreu del país hi ha cada vegada més associacions de tota mena. La gent té inquietuds i necessitats, i això acaba traduint-se en un major nombre de col·lectius. El treball desinteressat i altruista sempre s’ha de lloar i, per això, totes les associacions podem tindre cabuda en una societat. El que sí que és cert, és que totes les entitats han de llançar un missatge clar, tindre ben identificades les nostres funcions i no crear confusions entre la gent. I alhora ser molt transparents, que els benfactors vegen amb claredat on van a parar els seus donatius.

--Què els diria als malalts de càncer i les seues famílies?

--Als malalts i familiars els dic que els farà bé buscar suport i que a l’AECC poden trobar-lo i també les respostes a altres problemes que es presenten paral·lelament a la malaltia. Per desgràcia, el càncer continua creixent i a tots ens acaba afectant amb major o menor intensitat. Per això, cal sumar esforços.