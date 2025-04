El PSOE urge reunirse ya con Compromís para desenquistar su "grave crisis de confianza" en Vila-real: "No se puede continuar así"

Ante las "reiteradas muestras de deslealtad" por parte de Compromís per Vila-real, la ejecutiva local del PSPV-PSOE se ha reunido de urgencia este miércoles para evaluar la situación y exigir fijar "de manera inmediata" la fecha para la reunión de seguimiento del pacto de gobierno. La intención de los socialistas, como publicó este diario, era reunirse antes del día 1, pero al no haberse producido aún, ahora señalan que "no tendría que ir más allá del jueves o el viernes".

Se trata de un encuentro que el PSOE considera "imprescindible y urgente" para desenquistar "la grave crisis de confianza" generada por la actitud de sus socios de gobierno.

"Marcaremos líneas rojas"

“No se puede continuar así. El pacto de gobierno necesita claridad y lealtad. Marcaremos las líneas rojas que no se pueden continuar traspasando”, ha señalado Gómez.

El PSPV-PSOE advierte que la reunión tendrá que celebrarse este jueves o, como muy tarde, el viernes, puesto que no se entendería más dilación. “Si Compromís no ha reunido todavía su asamblea es porque no ha querido, porque tiempo para ir por los medios de comunicación con nuevas deslealtades no los ha faltado”, remarca.

Los socialistas lamentan profundamente a través de un comunicado la actitud de Compromís, especialmente en referencia en las declaraciones públicas de la regidora de Cultura, Dora Saura, quien "ha esparcido insinuaciones muy graves a través de los medios de comunicación, asegurando que está siendo amenazada y dejando entrever que detrás de estas supuestas amenazas hay alguien del gobierno municipal". “Lo hace sin aportar ninguna prueba. Tampoco es la primera vez que Compromís actúa con compañeros socialistas de este modo”, apunta la secretaria general del PSPV, Silvia Gómez.

“Estas acusaciones son inadmisibles y creen cualquier límite tolerable en una relación de gobierno. No todo se vale. Exigimos responsabilidad, lealtad y respeto institucional”, subraya. “Si tiene alguna prueba del que dice, que vaya donde tenga que ir, pero que no se dedique a echar la piedra y esconder la mano, como ha hecho siempre”, añade Gómez.

En este contexto, el PSPV-PSOE también ha cargado contra el Partido Popular de Vila-real por su utilización “oportunista, irresponsable y rastrera” de la situación. Los socialistas denuncian que el portavoz popular, Adrián Casabó, se ha lanzado a pedir responsabilidades por unas supuestas amenazas sin contrastar nada ni exigir ninguna prueba, simplemente aprovechándose de la situación. “Exigimos a Casabó respeto y responsabilidad. Si quiere hacer política seria, que no base sus intervenciones en acusaciones oportunistas y absolutamente irresponsables”, agrega Gómez.

Los socialistas consideran que, "si Compromís no está dispuesto a trabajar desde la lealtad y el respeto mutuo, habrá que replantearse muchas cosas", porque “Vila-real y los vila-realencs no merecemos esta actitud”.