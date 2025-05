El alcalde de Vila-real supedita el presunto absentismo laboral de un funcionario al ámbito privado

«El Ayuntamiento de Vila-real no está personado en este procedimiento y, por tanto, es un tema privado entre alguien que denuncia y la otra persona». Así se manifestó ayer el alcalde, José Benlloch, a preguntas de Mediterráneo, respecto al presunto caso de absentismo laboral de un funcionario municipal adscrito al departamento de Cultura y que la concejala de este área, Dora Saura, decidió llevar ante la justicia, a finales del pasado año, tres meses después de tomar posesión del cargo, fruto del pacto de gobierno alcanzado entre el PSPV-PSOE y Compromís.

En este sentido, el munícipe ratificó que «nunca se ha abierto un expediente disciplinario» al funcionario en cuestión, «de manera que quien ha ido al órgano que ha considerado oportuno tendrá que ser quien dé las explicaciones», en referencia a la edila Saura.

Además, Benlloch reiteró que «que es un asunto puramente privado entre personas y nosotros lo que hacemos es garantizar la seriedad de esta institución, que es mi obligación». «Evidentemente, si el juez solicita algún tipo de información, no duden que la tendrá absolutamente toda», añadió.

Representación municipal

En cualquier caso, el alcalde aseguró que la judicialización de este presunto caso de absentismo laboral de un empleado municipal no se ha podido iniciar en representación del Ayuntamiento porque, dijo, «con la ley en la mano, el único que representa a un consistorio es el alcalde» en estos supuestos. Una representación que, aseveró, «no es delegable». Y advirtió que «si ha hecho algo que no es de su competencia, que en estos momentos no lo sé, es un tema que tendrá que analizarse».

Respecto a si esta investigación auspiciada por la concejala de Cultura (de Compromís) ha abierto alguna brecha en el ejecutivo bipartito de socialistas y valencianistas, Benlloch aseveró que «en estos momentos, no existe ninguna fricción en el equipo de gobierno y estamos trabajando con normalidad». Cabe recordar que, días atrás, se produjo un cruce de comunicados de las secretarías locales de ambas formaciones a cuenta de la no aprobación, aún, del presupuesto municipal del 2025, que se abordará en una inminente reunión de ambas partes.

El alcalde sí que reconoció ser conocedor del procedimiento «porque funcionarios de la casa han ido a declarar como testigos tras ser citados por el juez, como hacen más de 100 empleados municipales al año en juicios de todo tipo», por cuanto, añadió, «500 personas en una organización (Ayuntamiento), evidentemente, generan conflictos, que lo normal es que no se aireen en la calle»

Petición del PP

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el consistorio vila-realense, Adrián Casabó, instó ayer en un comunicado a alcalde Benlloch a que, «como máxima autoridad municipal, dé a la ciudadanía una explicación clara y contundente» de este caso.

Para Casabó, los vila-realenses «merecen una explicación pública por parte de la máxima autoridad municipal». Y aseguró que «vamos a escándalo por día».