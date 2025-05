La intel·ligència artificial es cola a Vila-real en el començament del FitCarrer 2025

Intel·ligència artificial i la seua relació o com traure’n profit en les arts escèniques. Aquesta va estar ahir la interessant temàtica que es va abordar en el marc de les jornades professionals que, des de fa unes quantes edicions, obrin la programació del FitCarrer, el reconegut Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real.

I és que, com ocorre en tots els àmbits de la societat, el recurs de la intel·ligència artificial també està a l’abast del teatre o la dansa. Es tracta d’una temàtica que va aconseguir la major presència de participants dels darrers anys en aquesta jornada professional oberta no només per a qui viu de les arts escèniques, sinó també a la ciutadania en general. De fet, hi va estar present un grup d’alumnes de l’institut Broch i Llop.

Arranca el FITCarrer en Vila-real /

La directora del FitCarrer, Sara Recatalà, en declaracions a Mediterráneo, es va mostrar «molt satisfeta» per l’èxit d’aquesta iniciativa, que es va desenvolupar al Teatre Tagoba i que, com a ponents, va comptar amb Nuria Lloret, catedràtica en Administració Electrònica per la Universitat Politècnica de València i experta en IA, analítica de dades i visualització en entorns immersius; i de Leo Nomdedeu, director executiu (CEO) de Boreal Open Systems, empresa especialitzada en ciberseguretat i intel·ligència artificial, amb un enfocament innovador.

Trajectòria i reconeixement

Una vegada finalitzada la jornada professional del FitCarrer de 2025 es va lliurar el XIII Premi Ramón Batalla, un guardó que enguany ha merescut Tuix&Ross, mercantil castellonenca de produccions audiovisuals amb més de 35 anys de trajectòria i que, des dels inicis del festival vila-realenc, ha estat l’equip tècnic responsable del so i de la il·luminació dels espais de les representacions escèniques.

I si les cites amb les quals va arrancar ahir el festival de teatre de carrer van estar tot un èxit, les actuacions dels grups participants enguany en la convocatòria del FitCarrer van trencar totes les previsions de públic i seguidors.

Els artistes de Mundo Costrini van ser els encarregats d’obrir el capítol de les representacions, i ho van fer amb Nonas pels carrers de vianants i amb la complicitat i participació dels espectadors, un dels aspectes claus del teatre de carrer en Vila-real des dels seus inicis.

Més actuacions

I desenes de persones van seguir també l’actuació del català Pere Hosta en la plaça de la Vila, en una representació que, novament, va fer servir la complicitat del públic que va omplir aquest espai.

Les companyies Maleta & Balancetoi (Bèlgica-Irlanda), T’es rien sans la Terre (França) i els vila-realencs de Visitants van completar les representacions de la primeta jornada del FitCarrer.

Pel que fa a hui, dissabte, les actuacions arranquen a les 11.30 hores a la Ciutat Esportiva Municipal amb Yldor Llach (Catalunya) i seguiran al llarg del dia amb artistes de Suècia, País Basc, Múrcia, Bèlgica, França i Madrid.