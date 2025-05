Vila-real homenatja les corts d’honor de les festes de 1975 i 2000 en l’avantsala de Sant Pasqual

L’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real ha acollit l’acte d’homenatge a les corts d’honor de les festes de 1975 i 2000, un emotiu retrobament que ha reunit a l’actual reina de les festes, Nadia Alba Costa, i la seua cort d’honor amb representants d’estes dues generacions de dones que, amb el seu exemple i compromís, han format part de la història viva de les festes de Vila-real.

L’acte, que s’emmarca en l’avantsala de les celebracions patronals de Sant Pasqual, que arrancaran el pròxim 9 de maig, ha comptat amb la participació de l’alcalde, José Benlloch; la regidora de Festes, Miriam Caravaca; membres de la corporació municipal; representants de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes; i diverses autoritats i familiars.

Durant la seua intervenció, l’alcalde ha volgut destacar el valor simbòlic i transformador de la institució de reina i dames, tot reconeixent el paper fonamental que han tingut les homenatjades en la transmissió de la tradició festiva i la construcció d’una Vila-real més igualitària i orgullosa de les seues arrels. “Vivim dies incerts, i és precisament en aquest context que valorem més que mai allò que ens arrela, ens uneix i ens dona sentit com a poble: les nostres festes, els nostres patrons i el llegat de generacions com la vostra”, ha afirmat Benlloch.

El primer edil ha tingut paraules especials per a les dames de 1975, que van assumir la responsabilitat de representar la ciutat en un any clau per a la història de la democràcia del país. La reina d’aquell any, Lola Arzo Gozalbo, no ha pogut assistir a l’acte per motius familiars, però ha estat recordada amb una càlida ovació i ha enviat unes paraules d’agraïment. Així mateix, s’ha homenatjat la cort d’honor de l’any 2000, encapçalada per Mariola Vilanova Barrachina, en un moment de canvi de segle i d’esperança col·lectiva en el futur.

Present i futur

“Vosaltres sou el fil daurat que cus passat, present i futur; sou part d’un exèrcit d’enamorades de Vila-real que al llarg de les dècades heu fet gran la nostra identitat”, ha afirmat Benlloch, qui ha expressat l’agraïment de tot el poble de Vila-real a les corts d’honor homenatjades.

La cort d'honor de 1975 va estar formada per Lola Arzo Gozalbo (reina), María Dolores Jarque Meneu, Mari Carmen Sebastián Iniesta, Pilar Grau Gumbau, Cecilia Llorens López, Carmen Pesudo Arenós, Inmaculada Palmer Casalta, Inma Manrique Castelló, María Luisa Girona Peris, Raquel Villalba Balaguer i Rosario Ferrer Planes.

I la del 2000 per Mariola Vilanova Barrachina (reina), Sonia Casalta Álvarez, Rosana Beltrán Soto, Anabel Monzó Clausell, Sonia Puchol Bosom Estela Gil Cabedo, Lledó Gil Sales, Patricia Santos Flores i Anabel Sanjuán García.