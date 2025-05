Vila-real neteja solars públics per a previndre incendis i inundacions

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vila-real, encapçalada per Maria Fajardo, va començar fa uns dies els treballs mecànics de desbrossament de solars públics. En concret, les tasques van començar als terrenys ubicats a l’avinguda de Cardenal Tarancón tot i que també s'inclouen actuacions en les parcel·les de l’avinguda d’Europa, des de Cardenal Tarancón, i els solars de l’entorn del col·legi José Soriano.

Es tracta d’una intervenció inclosa en el contracte del servei permanent de neteja i desbrossament de vies públiques, camins rurals i solars municipals que es va adjudicar, per primera vegada, el juliol de 2023 per import de 60.475 euros anuals i per a un termini de dos anys i està previst que es prorrogue altres dos per a garantir el bon estat d’aquests espais. Els treballs es realitzen amb un tractor segador amb braç articulat i desbrossadores portàtils o ferramentes manuals.

La neteja de solars és una prioritat per a previndre incendis i inundacions. / MEDITERRÁNEO

Fajardo destaca "la millora que suposa disposar d'aquest servei especialitzat ja que permet disposar, durant tot l’any, de personal i maquinària especialitzats per a escometre aquestes tasques”. El servei, indiquen des de Medi Ambient, és necessari com a mesura preventiva davant el risc d’incendis i s’emmarca en el pla d’emergències en cas d’inundacions, a més del que suposen aquest solars per a la salubritat de l’entorn, ja que en eixes condicions són un autèntic cultiu per a rates, mosquits, etc.

Pel que fa als solars o parcel·les privades, recorden des del consistori, existeix l'obligatorietat dels propietaris de mantenir netes i tancades les seues parcel·les. "Majoritàriament, el veïnat compleix les seues obligacions però cal advertir i recordar que hi ha sancions que, en cas necessari, poden aplicar-se", assenyalen.