Programa de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: Todos los actos

Vila-real ya respira y vive los aire de sus primeras fiestas patronales del año, en honor a Sant Pasqual. Hasta el próximo 18 de mayo, se sucederán decenes de actos de todo tipo, desde los más institucionales y religiosos hasta los de carácter lúdico, musical o los vinculados al tradicional bou de carrer. Aquí puedes consultar, uno a uno, todos los eventos festivos de Sant Pasqual 2025:

Martes, 6 de mayo

20.00 h En el Gran Casino, recepción oficial a las reinas de fiestas de Vila-real con la asistencia de la reina y las damas de 2025.

Miércoles, 7 de mayo

10.00 h En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 horas.

10.00 h Montaje de cadafals.

11.00 h En el Gran Casino, presentación de la campaña sobre prevención de accidentes por el uso de fuegos artificiales, «Ojo con tus ojos». Organiza Cruz Roja. Colaboran el Ayuntamiento de Vila-real y el Colegio de Ópticos de la Comunitat Valenciana.

17.00 h En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 19.00 horas.

Jueves, 8 de mayo

10.00 h En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 15.00 horas.

10.00 h En la plaza del Llaurador, inicio de la VI Carrera solidaria mosén Guillermo para los escolares de 5.º de primaria de todos los colegios de Vila-real, por las calles Almassora, Santa Quitèria y Eres de Briset. Organizan el CC Bisbe Pont y la Concejalía de Deportes. Colabora el Villarreal CF.

17.00 h Desde la plaza Major, salida de la XVII Caminata de Afervil hasta la sede situada en la c/ Bayarri, 10. Organizan la Asociación de Fibromialgia y Enfermedades Reumáticas de Vila-real y la Concejalía de Deportes.

18.00 h Apertura de exposiciones:

--El Convent, espai d’art (c/ Hospital, 5), exposición colectiva TEST 2025, Muestra de Arte y Creatividad. Organiza: Ayuntamiento de Vila-real, Concejalía de Cultura, departamento de Museos.

----Casa de l’Oli (pl. Mossén Ballester, 1), Inauguración de la exposición de pintura de Sonia Ortiz con el título «Yellow Submarine». Estará abierta hasta el 25 de mayo. Organiza: Ayuntamiento de Vila-real, Concejalía de Cultura, Departamento de Museos.

--Museu de la Ciutat Casa de Polo (c/ Joan Fuster, 33), exposiciones «L’empremta del rei Jaume I a Vila-real: 1274-2024» y «Donació de les obres artístiques de la família Bosch». Organiza: Ayuntamiento de Vila-real, Concejalía de Cultura, Departamento de Museos.

--Comunitat de Regants, (av. Murà, 9- salón de sesiones), exposición de pintura y escultura con el título «L’art del Grup Divendres», de los artistas Caparrós, Martín Claros, Ricardo Gil, Ramos Blasco y J. Salomón. Hasta el 18 de mayo, de 18.00 a 21.00 h.

--En las salas de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, (pl. de la Vila, 2), del 9 al 18 de mayo, en horario de 18.00 a 21.00 h: Pascual Cándido, acuarelas; José Vicente Galindo, «Buscant els colors», óleos; y exposición colectiva de los alumnos de la academia de la Congregació de Lluïsos (Cristian Reverter, Dani Copoví, Diego Tomás, Enric Pesudo, Enrique Pesudo, Jesús Sabuco, José Miguel Esteller, José Ramón Lidón, María José Gumbau y Susana Miravet), acrílicos.

Viernes, 9 de mayo

13.00 h Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.

13.15 h Inauguración del Mesón del Porrat en el jardín de Jaume I, por la reina y las damas de 2025, el alcalde de la ciudad y la corporación municipal.

14.30 h Inauguración del Recinto de la Marcha en la avenida Europa.

17.00 h En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, IX Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, primera semifinal. Marc e Hilari contra J. Salvador, Tomás y Bueno.

17.00 h En la c/ Pare Molina, 11, esquina con c/ Sant Miquel, actuación del grupo Enfields..

17.45 h En la pl. Major, Crida a la Festa, con la lectura del pregón de Batiste Carceller Ferrer a cargo del miembro de la Peña El Tifó y exvicepresidente de la Junta de Fiestas, José Antonio Vera.

18.00 h En la pl. Major, II edición de La Crida Fest con las actuaciones de María Isabel, Marc Villanova y Space Elephants.

18.00 h En la pl. Major, Punto Violeta y Libre de Adicciones. Se trata de un doble punto de sensibilización que busca prevenir y combatir la violencia de género e informar sobre la prevención de conductas adictivas.

18.00 h Punto informativo y pasacalle ambiental. De 18.30 a 20.30 h, por el recinto de la vila y calles de alrededor, campaña itinerante informativa, así como punto informativo en la pl. Major, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas.

19.00 h En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, IX Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, segunda semifinal. Diego d’Onda y Naxo contra Puchol y Conillet..

19.00 h Inauguración oficial del recinto de la feria de atracciones, instalada en la c/ Cardenal Tarancón, junto al jardín de Jaume I, con la asistencia de la reina de fiestas y su corte de honor. Desde las 17.00 h, día 2x1 en todas las atracciones.

19.00 h En la c/ Sant Vicent, 15, tardeo samfainero con la actuación del grupo Rumba Sierra.

20.00 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, cena de sobaquillo y, a continuación, baile.

21.00 h En la c/ Betxí, 7, discomóvil con el DJ Pixo..

22.00 h En la pl. Aliaga, concierto del dúo Melao.

23.30 h En el Recinto de la Marcha, Vila-real DJ Festival.

23.30 h En la c/ Molí, 5, actuación del grupo Rumba Sierra, por el 30.º aniversario de la Peña L’Abellot.

23.30 h En el Raval del Carme, 7, actuación del grupo The Mash.

00.00 h En el parque de la Mayorazga, Rock per la Llengua con la actuación de Apologia y Figa Flawas.

00.00 h En el parque de la Mayorazga, Punto Violeta y Libre de Adicciones. Se trata de un doble punto de sensibilización que busca prevenir y combatir la violencia de género e informar sobre la prevención de conductas adictivas, organizado por las concejalías de Igualdad y Sanidad (UPCCA).

00.00 h En la c/ Zumalacárregui, 14, noche solidaria a favor de la Asociación Síndrome de Down, con la actuación de Charlee DJ. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Balconet.

Sábado, 10 de mayo

08.30 h En el restaurante La Brasa (av. Grècia), inscripción para el XIV Rally Vespa-real, que comenzará a las 9.00 h y hará un recorrido por la provincia. Organiza Vespa Club Vila-real.

10.00 h En la piscina cubierta municipal Yurema Requena, LV Trofeo San Pascual de natación y XXXVI Memorial José Vte. Martí Barrachina.

10.00 h En el pabellón Campió Llorens, III Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball (fútbol sala en silla de ruedas),Trofeo Moldeazul.

11.00 h Encierro de toros cerriles por el recinto de la vila, por las calles Major Sant Doménec, Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla, Raval del Carme, Molí, av. Pius XII y Cardenal Tarancón hasta el corro, con reses de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno. A continuación, en la zona de cadafals, exhibición de un toro del encierro.

11.00 h Campaña de reciclaje de vidrio para peñas Fiestas con ECO en Vila-real. De 11.00 a 15.00 h, en la pl. Vila y en la av. Murà, en el cruce con la c/ Ramón y Cajal, campaña itinerante de reciclaje de vidrio con reparto de merchandising.

12.00 h En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, el grupo de Amics de les Campanes de Sant Pasqual realizará el toque Vila-real en fiestas pascualinas.

12.00 h En el Gran Casino, entrega de los XXVIII Premios Maig - Memorial Pasqual Batalla.

12.30 h En la pl. Major, encuentro de la Conlloga Muixeranga de Castelló y la colla de castellers Els Bordegassos de Vilanova i la Geltrú.

12.30 h En la av. Murà, 88.º Concurso de paellas para peñas.

13.00 h En la c/ Salvador, 62, pasacalle con la charanga Vakalenta.

15.00 h En la av. Murà, 45.ª Comida del concurso de paellas. .

17.00 h En la c/ Salvador, 60, tardeo con discomóvil.

17.00 h En la c/ Sant Joan, 49, jaleo-tardeo festival.

17.00 h En la piscina cubierta municipal Yurema Requena, LV Trofeo San Pascual de natación y XXXVI Memorial José Vte. Martí Barrachina.

17.00 h En la c/ Pare Molina, 11, esquina con c/ Sant Miquel, fiesta remember..

17.30 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, merienda (hay que hacer la reserva en la asociación). A continuación, baile.

18.00 h En la pl. Escultor Ortells, 5, tardeo Kalauela con DJ residentes.

18.00 h Bou per la vila, con tres toros del encierro de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno. A continuación, toro embolado en el cruce de las calles Raval del Carme, Molí y Betxí, a cargo de la ACT Emboladors Colla Betxí.

18.30 h En la Glorieta 20 de Febrer, actuación teatral a cargo de la Asociación de Vecinos Cervantes, con la obra de comedia juvenil ¿Y por qué no??, de la autora Esperanza Madrid Caballero..

18.30 h En la c/ Bisbe Rocamora, 1, actuación del grupo Meydeys.

18.30 h En la c/ Pietat, 20, tardeo con el grupo de flamenco y rumba pop De Calle Onda.

19.00 h En la c/ Hospital, 20, actuación del grupo de flamenco pop Quimbala..

20.00 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), cena de sobaquillo. A continuación, baile con orquesta.

23.30 h Bou embolat, con los toros de la tarde y con emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de Emboladors Els David’s y Corsetero.

23.30 h En la c/ Bisbe Rocamora, 46, discomóvil con DJ Iker Nieto.

23.30 h En la c/ Ecce Homo, 61, XXXIII Carajillada popular. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Sifó.

00.00 h En el Recinto de la Marcha, Urban Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

00.00 h En la pl. Major, concierto de Rock con Ñ: la superbanda de rock español. Organiza la Junta de Fiestas.

Domingo, 11 de mayo

09.00 h En el parque del Sauce Llorón, XXVII Torneo de petanca San Pascual 2025. Organiza la Asociación de Vecinos del Barrio del Hospital.

09.00 h IX Concurso de pintura rápida de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Las obras se expondrán al público en la pl. Vila, a las 14.00 h, donde se anunciarán las personas ganadoras.

10.00 h En el pabellón Sebastián Mora, exhibición de gimnasia artística. Organizan el Club Gimnasia Vila-real y la Concejalía de Deportes.

10.30 h En el Miniestadio de la Ciudad Deportiva del Villarreal CF, I Memorial solidario J. M. Llaneza. Organizala Asociación de Exfutbolistas del Villarreal CF (AEV) y colabora la Concejalía de Deportes.

11.30 h Misa en la capilla del Cristo del Hospital, con la asistencia de la reina de las fiestas, las damas de la ciudad y autoridades. Actuará el Coro Ciudad de Vila-real Fundació Caixa Rural, dirigido por Miguel Alepuz. A continuación, en el Convent, espai d‘art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad, con la asistencia de la reina de las fiestas, las damas de la ciudad y autoridades.

15.30 h En la pista de la av. Europa, campeonato local de bolo andaluz, categoría infantil, juvenil y sénior. Organizan el Club de Bolos Serranos Vila-real y la Concejalía de Deportes.

16.00 h En el Espai Jove, XXIII Campeonato de ajedrez San Pascual. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran las concejalías de Deportes y Juventud.

17.00 h 60.ª Cabalgata de fiestas. Premios a la mejor crítica, al mejor disfraz y a la mejor carroza. Itinerario: av. Francesc Tàrrega, av. Murà y av. Pius XII. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.

19.30 h En el camino Santa Cecília, primera prueba del Concurso San Pascual de colombicultura. Organiza el Club Colombicultura La Unión de Vila-real.

21.30 h En la pl. Major, Vila-real Talent con Gisela de OT, que compartirá escenario con la Orquesta Supramúsica, solistas del coro Veus de Cambra, la Coral Sant Jaume, el Cor Ciutat de Vila-real, la Unión Musical La Lira y cantantes como María Requena, Ainhoa H errera y José Goterris. Contaremos con la danza del Centro Mestre Goterris, con la Escuela de Danza Joaquín Nebot, el Club Pintor Sorolla, el Colegio Consolación, el IES Francesc Tàrrega y el grupo AMBFI. Presentará Anna Chiva. Todos bajo la dirección artística de Gisela y Rosanna Morales. Organiza la Concejalía de Fiestas.

23.30 h En el Recinto de la Marcha, macrodiscomóvil hot party. Organiza la Junta de Fiestas.

Lunes, 12 de mayo

12.30 h Entrada de vaquillas por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y prueba de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Capota. Organiza la Junta de Fiestas.

17.00 h En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «Una visita històrica». Permanecerá abierta del 12 al 18 de mayo, de 18.00 a 20.30 h. Organiza la Congregación de Hijas de María Inmaculada y colabora la Concejalía de Tradiciones.

17.00 h En el corro, jornada de puertas abiertas dirigida a los más pequeños con carretones y clases prácticas de toreo de salón, a cargo de la Escuela Taurina de Castellón.

18.00 h Recicla antes de que se corte el alioli. De 18.00 a 20.00 h, punto informativo en la plaza Major durante la elaboración del alioli, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.

18.00 h En la pl. Major, IX Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Organiza la Junta de Fiestas. La recaudación irá destinada a la Fundación CAFO. Patrocinan la Fundació Caixa Rural Vila-real, El Casino, La Cooperativa, Emporium y la Junta de Fiestas.

18.30 h En la zona de cadafals, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos, a cargo de Fiestas y Tradiciones, SL. Organiza la Junta de Fiestas.

20.00 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, xulla de sobaquillo. A continuación, baile.

20.00 h Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos para amenizar la noche. Organiza la Junta de Fiestas.

21.00 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, xulla de sobaquillo. A continuación, baile.

La Xulla es uno de los actos más participativos de las fiestas patronales de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

21.30 h Xulla tradicional por las calles de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

23.30 h En el Recinto de la Marcha, la gran noche del reggaeton Old School. Organiza la Junta de Fiestas.

23.45 h En la c/ Salvador, 62, Xulla Fest Beu i Fuig con DJ Geri Hawk. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

00.30 h En la c/ Exèrcit, 3, fiesta Nit de la Xulla con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran Happy Hinchables y la Peña Fem Festa.

Martes, 13 de mayo

10.30 h En la iglesia Arciprestal, subida al campanario. Horario: de 10.30 a 13.00 h y de 17.00 a 19.00 h. Organiza la Junta de Fiestas.

10.30 h En la pl. José Soriano, Muestra de Innov@Dansa con la interpretación del ball de plaça, dentro del proyecto VIDA del CEIP Carlos Sarthou, del CEE La Panderola y de la residencia de la 3.ª edad Virgen de Gracia.Organiza la Junta de Fiestas.

14.00 h En el restaurante Els XIII, comida de hermandad, organizada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado. A continuación, baile con el músico Miguel Ángel en la sede de la asociación.

17.00 h En el recinto de la feria de atracciones, instalada en la c/ Cardenal Tarancón, junto al jardín de Jaume I, día popular, todas las atracciones a precios reducidos. Organiza la Asociación de Atracciones de Feria de Vila-real (AFEVIL).

17.30 h En la av. Alemanya, 14, en el centro acuático Aquaesport, XV Maratón popular de aquagym. Organiza Aquasport Vila-real.

17.30 h Entrada del cajón del toro de Torrestrella con caballos. Organizan la ACT Vila-real Taurina y la Junta de Fiestas.

18.00 h Bou per la vila, con un toro de la ganadería de Torrestrella, de nombre Glotón, núm. 25 y guarismo 0, patrocinado por la ACT Vila-real Taurina, y un toro de la ganadería de Adelaida Rodríguez, de nombre Calabacito, núm. 23 y guarismo 1, patrocinado por la ACT Bou de Sant Pasqual. A continuación, exhibición de un toro cerril del encierro. Organiza la Junta de Fiestas.

20.00 h En la c/ Soledat, 27, tardeo flamenco. Organizan la Asociación Flamenca Andaluza de Vila-real y la Junta de Fiestas.

23.00 h Bou embolat, con dos emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval de Carme, a cargo de las asociaciones taurinas, y una tercera embolada en el cruce del Raval de Carme, c/ Molí y c/ Betxí, a cargo de Emboladors Els David’s. Organiza la Junta de Fiestas.

23.30 h En la pl. Major, noche de humor con Óscar Tramoyeres y Jesús Manzano. Organiza la Junta de Fiestas.

Miércoles, 14 de mayo

11.00 h En el jardín de Jaume I, ACUDIM por la inclusión, con actividades para los más pequeños. Organiza la Asociación Colectivo Unión de Integración al Discapacitado ACUDIM.

12.00 h En el Gran Casino, presentación del número 27 de la revista Font. Organiza la Concejalía deNormalización Lingüística.

12.00 h En la pl. Major, inauguración de la bodeguilla de Poble en el Forn d’Avall.

13.00 h. En el Gran Casino, apertura de la bodeguilla de Mediterráneo. Hasta las 14.30 horas.

13.00 h En el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, de 13.00 a 14.30 h, difusión y photocall ambientales, campaña informativa y photocall en la fiesta de la 3.ª edad, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.

13.30 h En el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y, a continuación, baile con orquesta. Organiza la Junta de Fiestas y colabora Caixa Rural Vila-real.

17.30 h En la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado, merienda con chocolate y bingo posterior.

Los toros arrastran a cientos de aficionados. / Erik Pradas

18.00 h Bou por la vila, con un toro de la ganadería de Passanha, de nombre Absurdo, n.º 4 y guarismo 1, patrocinado por la ACT Guarismo 9, y un toro de la ganadería de Álvaro Núñez, de nombre Perdicero, n.º 5 y guarismo 1, patrocinado por la ACT Vaques i Dones. A continuación, exhibición de un toro cerril del encierro. Organiza la Junta de Fiestas.

18.00 h En la pl. Major, Jugant, jugant, Buscant una cançó, a cargo de Teatre de Caixó. Organiza la Junta de Fiestas.

18.00 h Fiestas con ECO en Vila-real. De 18.00 a 22.00 h, por las calles del centro de la vila, campaña itinerante de reciclaje de vidrio con reparto de merchandising. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y Ecovidrio.

19.30 h En el camino Santa Cecília, segunda prueba del Concurso San Pascual de colombicultura. Organiza el Club Colombicultura La Unión de Vila-real.

21.30 h En el Recinto de la Marcha, Punto Violeta y Libre de Adicciones. Se trata de un doble punto de sensibilización que busca prevenir y combatir la violencia de género e informar sobre la prevención deconductas adictivas, organizado por las concejalías de Igualdad y Sanidad (UPCCA).

21.30 h En el Recinto de la Marcha, reparto de los lotes de comida para el Concurso de empedraos. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Junta de Fiestas.

22.00 h En el Recinto de la Marcha, 38.º Concurso de empedraos para peñas. Patrocina Ruralnostra.A continuación, actuación de la orquesta Montesol. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Junta de Fiestas.

23.00 h Bou embolat, con los toros de la tarde, con dos emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval de Carme, a cargo de las asociaciones taurinas, y una tercera embolada en el cruce del Raval del Carme, c/ Molí y c/ Betxí, a cargo de Emboladors Hermanos Batalla. Organiza la Junta de Fiestas.

02.00 h En el Recinto de la Marcha, noche de los empedraos, Empedrao Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

Jueves, 15 de mayo

11.00 h En los Multicines Sucre de Vila-real, Un san Pascual de cine. Todas las exhibiciones a 3,50 €. Proyecciones por la mañana y por la tarde. Reserva las entradas en http://www.sucrecines.com.

11.00 h En la pl. José Soriano, Jugant, jugant, Juga Fusta, a cargo de Hop! Gestió Teatral. Organiza la Junta de Fiestas.

12.00 h En la iglesia mayor San Jaime, misa en honor a san Isidro Labrador, con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad. Organizan la Asociación Local de Agricultores y el Consejo Agrario.

12.00 h En la pl. Major, bodeguilla de Poble en el Forn d’Avall.

13.00 h. En el Gran Casino, apertura de la Bodeguilla de Mediterráneo. Hasta las 14.30 horas.

14.00 h En el restaurante Els XIII, comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

14.00 h En la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado, fideuá. Es necesaria la inscripción previa.

17.00 h En la pl. Sant Pasqual, XII Encuentro de Pascuales y Pascualas y VII Encuentro de apellidos Villarreal. Organiza la Junta de Fiestas.

18.00 h Bou per la vila, con dos toros cerriles de la ganadería de Román Sorando, de nombre Tonadillero, núm. 18 y guarismo 0, y Farolero, núm. 35 y guarismo 0, patrocinados por la Comisión de Peñas de Vila-real. Acontinuación, suelta de vaquillas de la ganadería de Capota. Organizan la Comisión de Peñas y la Junta de Fiestas.

19.00 h En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, revista hablada Camino, especial fiestas. Organiza la Congregació de Lluïsos.

19.00 h En la basílica de San Pascual, santa misa y último día de novena. A continuación, procesión eucarística (basílica de San Pascual, c/ Mare de Déu de Gràcia, Pare Espuig, Sant Pasqual y pl. Sant Pasqual).

21.00 h En la pl. del Estadio de la Cerámica, XXII Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real.Reserva de tiques en las sedes de las asociaciones de vecinos hasta el 10 de mayo. Precio del tique: 1 €, que da derecho a silla y sitio en la mesa, bebida y porrat. Colaboran las asociaciones de vecinos. Organizan la Junta de Fiestas y la Concejalía de Participación Ciudadana.

22.30 h En la pl. del Estadio de la Cerámica, en la macrocena de vecinos y vecinas, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y, a continuación, El Showman del Serrucho. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocinan Caixa Rural Vila-real y las concejalías de Participación Ciudadana y Fiestas.

23.00 h Bou embolat con los toros de la tarde, con emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de las cuadrillas de emboladores El Júcar y Batalla. Organiza la Junta de Fiestas.

23.30 h En el Recinto de la Marcha, Ballem junts? San Pascual Edition. Organiza la Junta de Fiestas.

Viernes, 16 de mayo

09.00 h En la Ciudad Deportiva Municipal, II Trofeo Penalty Challenge San Pascual by Futsión Academy. Organiza el Club Deportivo Futsión Academy Vila-real.

11.30 h En el Raval del Carme, sorteo de la cagada del manso, a cargo de la ACT Amics de Centelles.

12.00 h En el campanario de la basílica de San Pascual, el grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual realizará el toque de campanas por los 485 años del nacimiento de san Pascual, con varios toques, repiques y volteos.

12.30 h Entrada de vaquillas por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y prueba de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Sergio Rua. Organiza la Junta de Fiestas.

17.00 h En la c/ Pare Molina, 11, esquina con c/ Sant Miquel, actuación del grupo Sonia y sus Secuaces. Organizan Pantomima, Pico de Gallo, Hambrecadabra y Bonica.

17.00 h En la Casa dels Mundina (c/ Major Sant Jaume, 37-39), inauguración de la exposición de bonsáis. Hasta el domingo 18. Horario de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. Organiza la Asociación La Plana Amigos del Bonsái.

17.00 h En la c/ Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con Pascual Herrera DJ. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Tifó.

17.00 h Prueba de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de J. Pertegaz. Organiza la Junta de Fiestas.

17.00 h A la pl. Major, concentración de peñas, entidades, vecinos y vecinas para participar en la ofrenda. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.

17.30 h Ofrenda de flores con tapiz floral a san Pascual por las entidades ciudadanas, peñas, vecinos y vecinas por la pl. Major, pl. Vila, c/ Major Sant Jaume, c/ Sant Pasqual y pl. Sant Pasqual. Organizan la Comisión de Peñas y la Junta de Fiestas. A continuación, tradicional hoguera, con lugar reservado para los estandartes de las asociaciones y peñas que participan en la ofrenda, que llevarán el garbonet.

17.30 h En la c/ Tremedal, 23, actuación de los grupos Mariángeles del Infierno y Alejandro Díaz. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran las peñas La Llimonaeta, La Barreja, La Penya i la Bèstia y Dona-li al Play, en beneficio de Vilatea, Asociación de Autismo de Vila-real.

17.30 h En la c/ Sant Antoni, 56, tardeo con DJ Micky, DJ Vicente Añó y DJ Josel. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Malkeda.

18.00 h En el Raval del Carme, 12, Rave del Carme IV. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran la Peña Tramà y Ruralnostra.

18.30 h En la c/ Salvador, 62, actuación del grupo Electrógeno, música española de los ochenta. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

18.30 h En el parking situado en la c/ Jaume Roig, esquina con la c/ Ducat d’Atenes, Bee Rock Fest Vol. IX, con los conciertos de La Mala Vida, Los Dalton, Reina Vudú y La Popera. Acto benéfico a favor de la investigación médica para encontrar tratamiento y cura para la distrofia muscular de cinturas 1F/D2. Organizan la Asociación Conquistando Escalones y la Junta de Fiestas.

19.00 h En la c/ Jaume Roig, esquina con la c/ Ducat d’Atenes, con motivo del Bee Rock Fest Vol. IX, Punto Violeta y Libre de Adicciones. Se trata de un doble punto de sensibilización que busca prevenir y combatir la violencia de género e informar sobre la prevención de conductas adictivas, organizado por las concejalías de Igualdad y Sanidad (UPCCA).

19.00 h En la c/ Major Sant Doménec, 16, tardeo con el grupo Los Indios. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Picú.

19.00 h En la c/ Pere Gil, concierto de Patxi Ojana, patrocinado por Bárbaro. A continuación, concurso duelo de burguer de 1 kg.

20.00 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, cena de sobaquillo y, a continuación, baile.

22.00 h En la c/ Sant Antoni, 56, actuación del grupo Silver Fox. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Malkeda.

22.00 h En la pl. Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.

22.00 h En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, Noche de Ronda, XXIII edición de los Premios Flor de Taronger. Organiza la Orquesta de Pulso y Púa Francesc Tàrrega. Patrocinan la Fundació Caixa Rural Vila-real y el Ayuntamiento de Vila-real.

23.30 h En el Raval del Carme, 46, fiesta del rock con Los Simples. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Casal i Punt.

23.30 h En la c/ Tremedal, 42, 2.ª edición Xorlesenboiler al carrer, con DJ peñistas locales. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xorles en Borles.

23.30 h En el Recinto de la Marcha, Electro Latino Macro Festival. Organiza la Junta de Fiestas.

23.30 h En la pl. Major, tributo a Manolo Escobar con Luis Escudero. Organiza la Junta de Fiestas.

Sábado, 17 de mayo

11.00 h Santa misa pontifical en la basílica de San Pascual, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castelló de la Plana, con la intervención de la Coral Sant Jaume, Veus de Cambra, Orquesta Supramúsica y Unión Musical La Lira, que interpretarán la misa solemne dedicada a Vila-real del maestro Rafael Beltrán, con la asistencia de la reina de las fiestas, las damas de la ciudad y autoridades.

12.00 h En la pl. del Estadio de la Cerámica, Jugant, jugant, con inflables, toboganes, juegos infantiles y juegos populares para los más pequeños, a cargo de Animatemps. Organiza la Junta de Fiestas.

13.00 h En la c/ Molí, 5, actuación del grupo Lamaar Music y Vermullot Peña L’Abellot. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Abellot.

13.00 h En el Raval del Carme, 7, fiesta de degustación de vermudet. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Abaetjo.

14.00 h En el parque de la Panderola, mascletada, a cargo de la pirotecnia Peñarroja. Organiza la Junta de Fiestas.

14.00 h En el Raval del Carme, 7, caldereta tradicional de Vila-real por el chef Salva Claramonte. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Abaetjo.

17.00 h En la c/ Zumalacárregui, 14, tardeo El Balconet con el grupo Corda pa Rato. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Balconet.

17.00 h En la c/ Serra d’Irta, 12, II Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion y de la Asociación Castellón Contra el Cáncer con los DJ JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados. Organizan la Comisión de Peñas y Peña No Problem.

17.00 h En la c/ Pare Molina, 11, esquina con la c/ Sant Miquel, DJ Palmito y DJ Esteban Tena. Organizan Pantomima y Pico de Gallo.

17.00 h En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, IX Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, tercero contra cuarto. Patrocina el Villarreal CF y colabora la Concejalía de Deportes.

17.30 h En la c/ Betxí, 16, tardeo Garbonet con DJ Xay. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Garbonet.

17.30 h En la c/ Carinyena, 2, Carinyena Fest con DJ Alex Marchal. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Sarau.

17.30 h En la c/ Tremedal, 42, 2.ª edición del bingo musical Xorles en Borles. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xorles en Borles.

18.00 h En la c/ Zumalacárregui, 26, discomóvil Gairell on tour vol. II con los DJ Marc Villanova y Adrián Martínez. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Gairell.

18.00 h En el Raval del Carme, 7, actuación del grupo Cigalita. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Abaetjo.

18.00 h En la c/ Zumalacárregui, 41, discomóvil a cargo de DJ Cuber por el 15.º aniversario de la Peña Xequifuma. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xequifuma.

Misa y procesión honran al patrón de Vila-real, Sant Pasqual. / MEDITERRÁNEO

18.30 h Procesión en honor a san Pascual, que recorrerá el itinerario siguiente: pl. Sant Pasqual, Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Sant Antoni, Cervantes, pl. Major, pl. Vila, Major Sant Jaume, Sant Pasqual y pl. Sant Pasqual. Con volteo y repique manual de las campanas de la basílica por el grupo de Amics de les Campanes de Sant Pasqual. A continuación, santa misa.

18.30 h En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, IX Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, final. Patrocina el Villarreal CF y colabora la Concejalía de Deportes.

20.00 h En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), cena de sobaquillo. A continuación, baile con orquesta. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

22.00 h En el parque de la Mayorazga, Punto Violeta y Libre de Adicciones. Se trata de un doble punto de sensibilización que busca prevenir y combatir la violencia de género e informar sobre la prevención de conductas adictivas, organizado por las concejalías de Igualdad y Sanidad (UPCCA).

22.30 h En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro a cargo de Els XIII, con la representación de la obra cómica y atrevida Qué noche, adaptada y dirigida por Valentín Nostrort. Organiza Els XIII.

23.00 h En la c/ Betxí, 8, noche de rock con el grupo Horon 5, por el 25.º aniversario de la Peña Sursum Corda. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Sursum Corda.

00.00 h En el parque de la Maiorasga, concierto de Abraham Mateo. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

00.00 h En el Recinto de la Marcha, San Pascual Closing Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

00.01 h Bou embolat, exhibición de emboladores con los toros de la ganadería de Capota. Emboladas en la zona de cadafals, en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de las cuadrillas El Júcar, Sobrelazo de Sierra, Artana y Soneja. Organiza la Junta de Fiestas y emboladores El Júcar.

Domingo, 18 de mayo

08.00 h Desmontaje de cadafals.

08.30 h En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores. Organizan la Asociación Ornitológica El Pardillo y la Concejalía de Deportes.

19.30 h En el camino Santa Cecília, tercera prueba del Concurso San Pascual de colombicultura. Organiza el Club Colombicultura La Unión de Vila-real.

20.30 h En la pl. Major, concierto de Cómplices. Organiza la Junta de Fiestas.

21.45 h Traca final de fiestas, desde la basílica de San Pascual hasta el Ayuntamiento. A continuación, las charangas Vakalenta y Reality Show, por la pl. Major y las calles Cervantes, Mare de Déu dels Dolors, Penitència, Vilavella, av. Itàlia, Sant Manuel y Pascual Font de Mora, hasta el parque de Alaplana.

22.30 h En el parque de Alaplana (c/ Sant Manuel y Pascual Font de Mora), castillo final de fiestas a cargo de la pirotecnia Peñarroja. Organiza la Junta de Fiestas.