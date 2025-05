El PSPV acusa a PP y Vox de «marginar» a Vila-real en los presupuestos de la Generalitat del 2025

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; y la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Silvia Gómez, han comparecido este miércoles para realizar una valoración del borrador de presupuestos autonómicos en lo que respecta a la ciudad, así como para anunciar la presentación de enmiendas para que se incluyan en las cuentas autonómicas, al menos, parte de los proyectos y actuaciones dependientes de la Generalitat que se aprobaron por unanimidad de todos los grupos en el pleno del 27 de marzo.

Tanto Benlloch como Gómez aseveran que "el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2025 que presenta el ejecutivo del PP, tras el pacto con Vox, margina a Vila-real y deja fuera todas las reivindicaciones aprobadas con la unanimidad de todos los partidos con representación municipal, incluso aquellas que tenían el compromiso de llevarse a cabo por parte del Consell, como es el caso de las dos habitaciones de respiro para los usuarios del centro de discapacitados". Una situación que los socialistas pretenden revertir mediante la presentación de enmiendas con las exigencias.

Visita de Mazón en abril del 2024

«Hace un año, el president Mazón vino a Vila-real y, a mi lado, dijo que era una vergüenza que no estuvieran las dos habitaciones de respiro (en el centro de discapacitados). Y se comprometió a poner 80.000 euros de manera inmediata y elogió el proyecto que se había redactado desde el Ayuntamiento. Pero, a día de hoy, ni rastro, ni se han hecho ni están en el presupuesto», critica Benlloch, quien incide en que la situación que viven las familias es «dramática», por lo que «exigimos una solución urgente y, si no se hace, es porque PP y Vox no quieren».

Para los socialistas, algo similar es lo que ocurre con todas las infraestructuras comprometidas en el plan Convivint, «aniquilado por el PP». Al respecto, Benlloch hace hincapié en que «El Ayuntamiento de Vila-real ha cumplido, porque tenemos los terrenos y el proyecto, pero ninguna de estas infraestructuras está en el presupuesto autonómico del 2025».

Y recuerda que «se han puesto a disposición de la Generalitat 7.000 metros cuadrados de parcela cedida por el Villarreal CF de la antigua Fundación Dolores García para la construcción de un nuevo centro para discapacitados, otro ocupacional, un aulario para ampliar el centro de Educación Especial de La Panderola y un centro de atención para personas con daño cerebral, a lo que hay que añadir una residencia de la tercera edad, prevista en un solar municipal en el nuevo barrio de los Santos Evangelistas».

Populares condicionados

El alcalde explica que, «con dos años de perspectiva, se puede comprobar y demostrar el coste que ha tenido para Vila-real haber votado al PP. Además, Vox, que ni siquiera gobierna formalmente, condiciona toda la política presupuestaria, como se ha visto con la eliminación de la memoria democrática y las políticas de igualdad.

Y Gómez asevera que el presupuesto del Consell «está impregnado de la esencia de Vox», para «salvar al soldado Mazón».

Por otra parte, Benlloch ha avanzado que las cuentas municipales del 2025, que se presentan hoy y se facilitarán a la oposición, se aprobarán inmediatamente después de las fiestas de Sant Pasqual.