‘Ràdio-activitat’ torna a les ones amb 16 centres educatius de Vila-real

Ràdio-activitat, l’espai radiofònic escolar patrocinat per la regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real i subvencionat per la Generalitat, torna a les ones i assoleix la 26a edició en antena gràcies a la producció de la Universitat Jaume I a través de Vox UJI Ràdio.

Les emissions, que inclouen 19 programes amb la participació de 16 centres educatius, han començat aquesta setmana amb un programa de presentació, amb el títol de La llengua base i la normalització del valencià a Vila-real, en el qual han participat el regidor de l’àrea, Santi Cortells; Nàdia de los Rosales, professora de l’IES Miralcamp; Javier Parra, director del col·legi Pascual Nácher; i Eli Trilles, professora del centre Fundació Flors, entrevistats per Natalia Guerrero, la tècnica de ràdio que ha coordinat la gravació d’aquesta edició juntament amb el personal de l’emissora universitària.

Fins al 3 de juny

D’aquesta manera, fins al 3 de juny es podran escoltar els programes cada dia, a les 10.00 hores, des del web de Vox UJI Ràdio. I a partir de l’endemà de l’emissió, els programes estaran disponibles en la secció de Ràdio-activitat 2025 de la Radioteca i, posteriorment, en www.vila-real.es/radio-activitat.

El regidor Cortells destaca que aquesta iniciativa «fomenta l’ús del valencià i la creativitat entre la població escolar»; i recorda que Ràdio-activitat ha estat premiada per l’Associació Mitjans, Xarxa d’Educadors i Comunicadors. Alhora, agraeix «la gran tasca desenvolupada pel professorat dels centres educatius participants, ja que fan possible que gaudim d’una variada programació de ràdio escolar sobre Vila-real i en valencià».

L’alumnat ha pogut experimentar en primera persona com s’enregistra un programa radiofònic en un estudi de gravació i visitar els laboratoris de comunicació de la Universitat Jaume I.

En la iniciativa prenen part els col·legis Fundació Flors, Carlos Sarthou, Concepció Arenal, Angelina Abad, José Soriano, Consolació, Pío XII, Pascual Nácher, Cervantes, Santa María, Bisbe Pont, Escultor Ortells i Botànic Calduch, a més dels instituts Miralcamp, Francesc Tàrrega i Broch i Llop.