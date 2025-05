Mig miler d'escolars de Vila-real corren per una causa solidària

Mig miler d'escolars de 5é d'Educació Primària de la totalitat dels col·legis de Vila-real han participat aquest dijous en la carrera solidària Mossén Guillermo, que organitza el centre educatiu Bisbe Pont i que porta el nom del seu fundador i Fill Adoptiu de la ciutat, que va morir a l'octubre de 2023.

FOTOGALERIA I Vila-real recull 500 quilos de menjar solidaria amb la cursa en homenatge a Mossén Guillermo / Toni Losas

La carrera ha eixit des de la plaça de l'Estadi de la Ceràmica i ha continuat pels carrers Almassora, Santa Quitèria i Eres de Briset, fins a arribar a les instal·lacions del mateix col·legi Bisbe Pont.

Participació de la mascota del Villarreal CF

En la iniciativa, que ha comptat amb la presència de representants municipals i de la comunitat educativa, no ha faltat la participació de Groguet, la mascota oficial del Villarreal CF, que ha amenitzat els instants previs a l'eixida i també en el moment del lliuraments dels guardons d'aquest esdeveniment lúdic, esportiu i, alhora, solidari, per quan per a participar en el mateix els escolars han aportat un quilo de menjar que es lliura a Càritas de Vila-real, per tal de col·laborar amb la labor d'questa organització social a favor de les famílies més necessitades de la ciutat.

En l'edició d'enguany de la cursa solidària Mossén Guillermo han pujat al podi, per aquest ordre, en categoria masculina Saad Lalami (CEIP José Soriano), Marc Dembilio (CEIP Cervantes) y Carlo Rodriguez (CEIP Pascual Nácher): i en la categoria femenina: Clara Colom (CEIP Pascual Nácher), Laia Meseguer (CEIP José Soriano y Kautar Lahmida (Col·legi Bisbe Pont).