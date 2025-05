El presupuesto de Vila-real para el 2025 alcanza los 65,3 millones y supera en un 12% el del 2024

El ejecutivo local bipartido de Vila-real (PSPV-PSOE y Compromís) cierra definitivamente un presupuesto para el actual ejercicio del 2025 y que asciende a 65.328.628 euros, lo que representa un incremento del 12% respecto al 2024, cuyas cuentas alcanzaron los 58,3 millones de euros. Un incremento que, en buena parte, se debe a la obligatoriedad de aplicar, por exigencias de la Unión Europea, una tasa de basuras que supondrá unos ingresos de unos cinco millones de euros, según ha señalado el alcalde, José Benlloch, quien ha comparecido para explicar el presupuesto municipal junto a la vicealcaldesa, Maria Fajardo; y la concejala de Hacienda, Sabina Escrig.

Cuadro con las inversiones previstas para el presente ejercicio del 2025. / MEDITERRÁNEO

Con todo, el munícipe ha hecho hincapié en comparar los cinco millones de euros que se recaudarán este año por el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos con la cifra que el consistorio tiene que reservar para el pago de amortizaciones e intereses en préstamos de los bancos, que se sitúan en esa misma cantidad. Y ha incidido que, en gran parte, este es un "lastre" que aún se arrastra de la "herencia urbanística del PP". Y ha añadido: "Con esos cinco millones se podrían construir dos polideportivos o se podría pagar con mayor celeridad a los proveedores".

Las actuaciones previstas para el 2025

En el presupuesto del 2025 destaca la partida asignada a inversiones, aunque debido a los problemas económicos del consistorio, asciende únicamente a un total de 3,8 millones de euros, lo que representa una inversión per cápita de poco más de 1.000 euros, muy lejos de otras localidades vecinas como Nules, Sant Joan de Moró, Moncofa, Benicàssim, l'Alcora o Benicarló, "que no tienen el problema de la deuda que soporta Vila-real", ha afirmado Benlloch.

Este es el gráfico con la distribución de los gastos del Ayuntamiento de Vila-real para el 2025, por capítulos. / MEDITERRÁNEO

Entre las acciones con mayor aportación económica están, entre otras (ver cuadro completo adjunto) la reforma del edificio del antiguo matadero para convertirlo en sede de la Escuela de Personas Adultas (EPA), a la que se asignan 516.387 euros, la segunda fase de la rehabilitación y adecuación del Molí la Vila (420.000), la reforma de la plaza de Aliaga (258.606), la anualidad de la adquisición del antiguo bingo de la avenida del Cedre (250.000), la rehabilitación de la alquería existente en el jardín del Botànic Calduch (250.000), la mejora de la Alqueria del Carme (227.982), la demolición de construcciones para abrir la calle Xèrica (207.719), la reorganización del entorno de la Torre Motxa (149.488) e, incluso, el cambio del tapizado de las butacas del Auditori Municipal Músic Rarafel Beltrán Moner, que sigue siendo el mismo que cuando se inauguró este recinto hace casi 30 años, a lo que se destinarán 65.824 euros.

Más personal municipal

Durante la presentación de las cuentas del Ayuntamiento de Vila-real para este 2025, que el ejecutivo local tiene la intención de aprobar inmediatamente después de finalizadas las fiestas patronales de Sant Pasqual, la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, además de agradecer "la intensa labor" realizada por los técnicos de los diferentes departamentos implicados en la elaboración de los presupuestos, ha avanzado que el consistorio ultima 60 procesos selectivos para cubrir el máximo de vacantes pendientes en la plantilla municipal que, para el presente ejercicio, también incrementa el capítulo destinado a sus nóminas un 5,3% respecto al 2024, hasta alcanzar los 24,5 millones de euros, la segunda partida más importante de las cuentas después de la que se asigna a los gastos corrientes y de servicios, que asciende a 28,2 millones.

En su turno de palabra, la vicealcaldesa Fajardo ha incidido en que también hay contratos ya adjudicados, como el de mantenimiento de centros educativos, que todavía no han podido iniciarse ante la falta de la aprobación del presupuesto para el 2025. Y ha destacado que los convenios y subvenciones, en el marco de la alianza con la sociedad civil, suponen una inversión de 3,9 millones. En este sentido, ha recalcado que en este capítulo se han priorizado las aportaciones a entidades que generen oportunidades para la ciudadanía de Vila-real o a aquellas organizaciones "que se encargan de cuidar de las personas y a las que, por desgracia, no llegan las administraciones públicas".

Justificación del retraso

Por su parte, el alcalde Benlloch ha insistido en que este "es el presupuesto del renacimiento de la nueva Vila-real del siglo XXI" y que el mismo, "en sus grandes ejes de trabajo de aquello que pensamos que tiene que tener la ciudad, ya estaba cerrado en noviembre del 2024", aunque la incertidumbre de la llegada de fondos de la Diputación (que ya ha realizado la transferencia con los 415.000 euros que le corresponden a Vila-real en los fondos de compensación, a fecha 24 de abril) y de la Generalitat, en el marco del Contrato Programa, han dificultado que los técnicos dieran el visto bueno a las cuentas. Y a ello hay que sumar la obligación de pago, que también llegó en abril, de cerca de 600.000 euros de la sentencia por la ocupación de terrenos, durante el último ejecutivo local del PP, para abrir la avenida França.

Respecto al Contrato Programa, para el que la Generalitat tiene que aportar a Vila-real un total de 2,5 millones de euros, el munícipe ha explicado que "sabemos que algunos ayuntamientos, como el de l'Alcora, ya han recibido el documento para que lo firmen, aunque aquí aún no nos ha llegado nada". En este sentido, ha añadido que "confía que este hecho (el de que el consistorio aún no haya recibido la comunicación para la firma del Contrato Programa) no sea una estrategia del PP para ponernos más piedras en el camino", y reclama a la Generalitat que "el documento llegue y se forme lo más pronto posible, para no generar problemas".