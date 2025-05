Vila-real repartirà 5.000 polseres Centinela per a prevenir les submissions químiques en actes de les festes de Sant Pasqual

Les Regidories d'Igualtat i de Sanitat de l'Ajuntament de Vila-real, de la qual depén la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), uneixen forces aquesta Fira i Festes de Sant Pasqual i unificaran en un espai comú el Punt Violeta, d'Igualtat, i el Lliure d'Addiccions, de la UPCCA. Així ho van anunciar ahir Toni Marín, regidor de Sanitat; i Maria Fajardo, vicealcaldessa i regidora d'Igualtat que van apuntar que altra de les novetats destacades d'aquests festejos serà el repartiment de 5.000 polseres Centinela “capaces de detectar més de 1.000 substàncies que poden ser utilitzades per a submissió química a través de la beguda”.

Marín indica que aquest sistema també permet la geolocalització de les persones portadores, un aspecte que pot ser d’utilitat a qui haja sigut víctimes de submissió ja que “en cas d’incertesa respecte on estan, escanejar el codi QR les permet comunicar eixa informació als cossos i forces de seguretat o als serveis d’emergència”.

Per part seua, Fajardo apunta que escanejant el QR també s’accedeix a informació respecte de l’ús del dispositiu, que és molt senzill. “S’ha de ficar el dit en la beguda en la qual penses que t’han ficat altra substància i mullar la part de la polsera amb el rètol Test per a assabentar-te si s’ha produït o no alguna alteració a la beguda”, explica.

Imatge de les polseres que permeten detectar la presència de substàncies prohibidos en les begudes. / MEDITERRÁNEO

Ambdós regidors demanen un ús responsable de la polsera, que té una caducitat d’un any i que ha donat molt bon resultat a altres països d’Europa i també d’Amèrica. “No és una joguina i ha de valer per a quan es requerisca, ara o aquest estiu si s’assisteix a un festival. Preguem que únicament es gaste si realment es necessita”, insisteixen els responsables d’Igualtat i Sanitat.

Repartiment en la Casa de la Dona

A més, Fajardo i Marín expliquen que s’ha realitzat el repartiment d’aquestes polseres als centres que imparteixen secundària a la ciutat i que la gent interessada podrà obtenir-ne hui, de 14.00 a 19.00 hores, a la Casa de la Dona. Amb tot, també tindran unitats disponibles a la carpa, però no s’entregarà a discreció sinó a les persones que tinguen sospites serioses d’haver ingerit begudes alterades sense el seu consentiment.

Respecte a la carpa del Punt Violeta i Lliure d’Addiccions, serà itinerant per a apropar-se als espais i moments de major activitat. Així, funcionarà el 9 de maig, de 18.00 a 22.00 hores a la plaça Major pel Crida Fest i a partir de la mitjanit al parc de la Maiorasga amb motiu del concert de Figa Flawas; el 14 de maig (de 21.30 a 01.30 hores al Recinte de la Marxa coincidint amb el Concurs d’Empedrats; el 16 d’abril, de 19.00 a 23.00 hores al carrer de Jaume Roig amb Ducat d’Atenes pel BeeЯRock; i, per últim, el 17 de maig, de 22.00 a 02.00 hores al parc de la Maiorasga amb motiu del concert d’Abraham Mateo. La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat afig que el Punt Violeta i Lliure d’Addiccions serà atés per dos agents d’igualtat i una responsable itinerant que es mourà per a detectar situacions de necessitat.