Les penyes de Vila-real prenen la Murà per cuinar les millors paelles de les festes de Sant Pasqual

Més de 2.100 persones han prés este dissabte l’avinguda de la Murà per a prendre part en el concurs i dinar de paelles de les festes patronales, en aquest cas les de Sant Pasqual, que organitza la Comissió de Penyes de Vila-real i que, amb aquesta, ja suma 88 edicions.

La cita ha tornat a convertir-se en un clam de festa i diversió que, a més, té com a base fonamental l’elaboració de la reina de la gastronomia valenciana.

En aquesta ocasió, el jurat del concurs ha decidit que la millor paella del certamen ha sigut ser la cuinada per la penya Trabuc. En segona posició han quedat els de Sarbatxo; i el tercer lloc ha estat per al plat realitzat per la penya Trasbà.

FOTOGALERÍA I las imágenes de la segunda jornada de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real / Erik Pradas

Malgrat que l’amenaça de pluja ha fet témer el pitjor, finalment l’oratge ha aguantat i ha permés que un dels esdeveniments més multitudinaris de les festes patronals de Sant Pasqual es poguera desenvolupar amb normalitat.

Trobada popular

La reina i les dames de les festes de 2025 han participat activament en la trobada de muixeranges. / MEDITERRÁNEO

La jornada també ha estat caracteritzada per l’exhibició de muixeranga en la qual, malauradament, no ha pogut participar la colla de castellers Els Bordegassos, de Vilanova i la Geltrú, ciutat agermanada amb Vila-real, a causa de l’incendi a una empresa de productes químics per al manteniment de piscines, que ha provocat un núvol tòxic que ha obligat a confinar a 150.000 habitants de diferents municipis de les províncies de Barcelona i Tarragona, entre ells el de Vilanova i La Geltrú.

Amb tot, alguns integrants sí que han pogut arribar i s'han sumat a l’exhibició de la Conlloga Muixeranga de Castelló. Reina i dames també han tingut una participació activa.