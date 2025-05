Vila-real homenatja Conchita i Emilio, els seus veïns més majors

No hi ha festes patronals de Sant Pasqual a Vila-real sense homenatge als més majors de la ciutat. No pot ser d’altra manera. És una forma d’agrair tot el que la gent gran ha fet i fa per tal que aquest municipi continue avançant.

L’homenatge de Vila-real l’han rebut en aquesta ocasió, en representació de tot el col·lectiu, les dos persones més majors: Emilio Morcillo García, nascut el 7 d’abril de 1925 a Santiago de la Espada (Jaén) i Conchita Carda Avellana, que va nàixer a València el 27 de desembre, també de 1925.

A l’acte, que ha tingut lloc aquest diumenge al Convent Espai d’Art, ha assistit una àmplia representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch; i la regidora de Reconeixement a les Persones Majors, Dora Saura. Tampoc han faltat la reina de les festes, Nadia Alba, i les seues dames, així com representants de la Junta de Festes i altres entitats.

Festa i religió

Abans de l’homenatge, i com és tradició, es va celebrar una missa a la capella del Santíssim Crist de l’Hospital, oficiada per l’abat del Monestir de Poblet, el vila-realenc Rafa Barrué; així com també pel rector d’aquesta capella, mossén Vicent Gimeno Estornell. Durant la missa ha actuat el Cor Ciutat Vila-real Fundació Caixa Rural.

En la jornada també ha hagut exhibició de gimnàstica artística o un campionat d’escacs.

A més, els carrers de Vila-real han estat l’escenari, ahir, del concurs de pintura ràpida que organitza la Fundació Caixa Rural. El primer premi ha sigut per a Gabriel Andrei i, en segon lloc, ha quedat Gonzalo Romero. Mentrestant, Marià Verdoy ha guanyat el Premi Maig-Memorial Pasqual Batalla de novel·la curta, amb el treball L’equilibri; mentre que Joan Biscarri ha aconseguit el guardó de narrativa breu amb l’obra Pluja de tardor.