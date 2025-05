Vila-real viaja a los grandes musicales de la mano de Gisela y Vila-real Talent

Cientos de espectadores viajaron en la noche del domingo por los grandes musicales que triunfan en España y en el mundo, de la mano de la cantante Gisela (una de las voces de estos musicales y participante en la primera edición de Operación Triunfo) y del espectáculo Vila-real Talent que, desde hace unos años, reúne a la flor y nata de los artistas consolidados, emergentes y en formación de Vila-real, bajo la dirección de las hermanas Rosanna y Gisela Morales.

Bajo el título de Enguany musicals, se hizo un detallado recorrido por temas tan reconocidos como Mamma Mia, GreaseWe will rock youEl Rey LeónLa Bella y la Bestia o El mago de Oz, entre otros, bajo la dirección de Miguel Ángel Navarro.

Entre los musicales que se escenificaron en la plaza Major de Vila-real no faltó el de 'Peter Pan'. / MEDITERRÁNEO

Más de 300 participantes

Más de 300 cantantes, músicos, actores y bailarines de la ciudad, tanto profesionales como aficionados, pusieron todo su empeño en que esta cita repitiera su éxito, como así fue. Supramúsica, Veus de Cambra, Coral Sant Jaume, Cor Ciutat de Vila-real, la banda Unió Musical La Lira, alumnado del IES Francesc Tàrrega y del colegio de la Consolación, la escuela de ballet Joaquín Nebot y la de baile Forn de Ball e integrantes de la agrupación Ambfi unieron sus voces, las notas musicales de sus instrumentos y su experiencia en danza y teatro a otros tantos profesionales y jóvenes promesas vila-realenses.