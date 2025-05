Més de 400 veïns de Vila-real participen en la pujada al campanar de les festes de Sant Pasqual

La ja tradicional pujada al campanar de l’església arxiprestal de Vila-real ha enregistrat un nou èxit de participants. I és que, al llarg de la jornada d’ahir, van ser més de 400 les persones que es van atrevir a superar els 175 graons que hi ha des de la base de la torre fins a arribar al simolet. Una caminada diferent de les que habitualment es fan en el dia a dia, la qual suposa un esforç extra, però que, finalment, es veu compensat per la possibilitat de visitar la sala de campanes i també per les vistes de la ciutat que es poden disfrutar al cim.

FOTOGALERIA I Les imatges de l'exitosa pujada al campanar de l'arxiprestal de Vila-real / Toni Losas

La iniciativa compta, any rere any, amb un gran suport de la ciutadania. Enguany, inclús, han pres part en la pujada grups d’escolars dels col·legis de Vila-real que, amb l’alegria que caracteritza el col·lectiu dels més menuts, han pujat els 42 metres del campanar del primer temple vila-realenc.

Des de l'any 2012

La Junta de Festes organitza des de l’any 2012 aquesta activitat que s’inclou al programa de les festes patronals de Sant Pasqual i part dels seus integrants han sigut els encarregats d’informar de les característiques de l’ascens a les persones que s’han acostat a la plaça de l’església arxiprestal, des d’on començava l’ascens. Fins i tot, s’ha facilitat un codi QR des del que han donat a conéixer la història i les característiques del campanar local.

Com asseguren des de la Junta de Festes, aquesta activitat «deixa moments inoblidables», com el que s’ha produït al trobar-se la persona més major en pujar, Miguel Agulleiro, amb el més menut i encara bebé Unai Fernández.

L’actual campanar va començar a construir-se l’any 1682 i es va inaugurar en 1703.