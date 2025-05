Un tapís amb 5.000 flors exalça la devoció de Vila-real cap al seu patró en l’ofrena

Un acolorit tapís format per al voltant de 5.000 flors va ser el tribut que li va retre aquest divendres Vila-real al seu estimat patró en la vespra del seu dia. Centenars de veïns van eixir al carrer per mostrar la seua passió i la seua devoció cap a Sant Pasqual en una multitudinària ofrena.

Galeria de fotos de l'ofrena de flors a Sant Pasqual en Vila-real / Erik Pradas

Les prop de 3.500 flors roges i les 1.600 blanques que van coronar el mosaic representen el fervor d’una ciutat que està vivint els últims dies de les seues festes, que aquest dissabte viuran un dels seus moments més importants amb la jornada dedicada al sant amb la tradicional missa i posterior processó.

Però abans, en un exercici d’implicació i afecte col·lectiu, Vila-real va viure l’ofrena. Prova d’això és que unes 70 entitats van participar ahir en l’acte, organitzat diligentment per la Comissió de Penyes. I és que a més de col·lectius festers, també prenen part diverses associacions culturals, socials i esportives del municipi, col·legis i, de manera especial, les escoletes infantils de la ciutat.

L'alcalde, José Benlloch; i la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, han encapçalat la representació institucional. / Erik Pradas

La gran novetat d’enguany

Com va comprovar més d’un veí, la desfilada va comptar amb més representació festera que mai. Tal com va publicar Mediterráneo, la gran novetat d’enguany és, després de la proposta de la Junta de Festes, l’ampliació de la participació de les corts d’honor altres anys perquè pogueren desfilar també les dames i no només les reines. D’aquesta manera, a més de prendre part la cort del 2025, també han pogut fer-lo les corts al complet dels últims cinc anys.

Després de la solemne desfilada pels carrers de costum (plaça Major, plaça de la Vila, carrer Major Sant Jaume, carrer de Sant Pasqual i plaça de Sant Pasqual), diversos integrants de la penya El Balconet es van encarregar d’anar depositant els rams de flors per a donar forma al tapís.

Un grup de xiquetes desfila durant l'ofrena. / Erik Pradas

Per tercer any consecutiu, més d’un regidor de la corporació va participar en la desfilada ben mudat amb la vestimenta típica, que és un tret que van incorporar de manera voluntària en el 2023.

Concert estrella

Aquest dissabte, dia de Sant Pasqual, a banda de la missa en la basílica (11.00 hores) i la processó (18.30), dispararan també una mascletà a les 14.00 hores al parc de la Panderola a càrrec de la pirotècnia Peñarroja. Tanmateix, un dels actes més esperats de la jornada serà el concert estrella de les festes, el d’Abraham Mateo, que començarà a les 00.00 al parc de la Maiorasga.