Vila-real exhibeix múscul friqui i augura unes 11es jornades de rècord

Vila-real serà l'escenari, els dies 31 de maig i 1 de juny, d'una nova edició, l'onzena, de les Jornades d'Orgull Friqui organitzades per l'Associació Otakuonda, amb la col·laboració de l'Ajuntament. El regidor de Joventut, Javier López, acompanyat per la presidenta i la secretària de l'entitat, Desirée Díaz i Tamara Bartoll, han presentat aquest dimecres el cartell i la programació prevista per a aquesta iniciativa que tindrà lloc al Centre de Congressos, Fires i Trobades.

El regidor de Joventut, Javier López, juntament amb la presidenta i la secretària d'Otaku Onda, Desirée Díaz i Tamara Bartoll, ha presentat les Jornades Friqui de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

López ha indicat que l’esdeveniment creix una edició més i enguany sumarà, com a novetat, una zona de foodtrucks perquè els assistents puguen menjar sense necessitat d’eixir del recinte. El regidor de Joventut ha recordat que l’edició anterior es van registrar prop de 2.000 visites, xifra que, des de l’organització, confien en superar.

Per part seua, Díaz i Bartoll han explicat que aquesta trobada no només atrau gent de les comarques de Castelló, sinó també de tota la Comunitat Valenciana, CatalunyaMadrid, Múrcia o el País Basc. A més, enguany també bhi haurà presència d'expositors de Canàries iestà prevista l’actuació del grup mallorquí de J-Rock i música d’anime Lost & Found, per la qual cosa consideren que hi haja públic procedent de les illes.

Més de 40 activitats

La programació d’aquestes dues jornades inclou més de 40 activitats com concerts, exposicions, tornejos de videojocs, manualitats, concurs de karaoke o cosplay, entre d’altres. La secretària d’Otakuonda ha indicat que enguany tornarà a participar La compañía del Kraken que, tot i perdre “gran part del seu treball per la dana, ha fet un esforç molt gran per a poder portar algunes de les seues creacions a les nostres jornades i esperem que la gent valore i done suport a aquesta empresa”.

Díaz ha agraït la confiança de patrocinadors i col·laboradors, així com de l’Ajuntament ja que “és un treball molt dur, però el suport i la confiança que rebem ens fan tornar a estar ací”. Ambdues representants d’Otakuonda han animat els assistents a deixar un missatge, de text o de veu, en el mural o en el telèfon que hi haurà instal·lats. “És més que un esdeveniment. És un punt on poder ajudar a altres, on divertir-se i desconnectar amb amics o en família”, han conclòs.

Entrada gratuita

Cal destacar que l'entrada a l'esdeveniment és gratuïta i que per arribar al Centre de Congressos (c/ Miralcamp, 45), es podrà utilitzar l'autobús urbà de Vila-real, també gratuït. Això sí, Otakuonda demana que totes aquelles persones que tinguen pensat acudir adquirisquen un tiquet a cost zero en l'enllaç web https://www.eventbrite.es/e/xi-jornadas-del-orgullo-friki-tickets-1096069827359 per a així poder tenir una previsió dels assistents.

“Aquestes jornades, com a Ciutat d’Esdeveniments que som, són un orgull i s’han convertit ja en una tradició a Vila-real que demostra, una vegada més, que està més viva que mai”, ha destacat el regidor de Joventut, qui ha afegit que aquesta activitat “va nàixer xicoteta i ha crescut sense perdre l’essència; reflex de Vila-real, una ciutat amb cor de poble”.