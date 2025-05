La fira Marte orbita fins al Convent de Vila-real en la seua 12a edició

El Convent, espai d’art de Vila-real ha acollit aquest dissabte al matí la inauguració de la mostra Castelló contemporània, dins del programa MARTE Expedition de la dotzena Fira MARTE que pot veure's aquest cap de setmana a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. L'exposició de Vila-real reuneix 12 artistes de la província, una mostra que, segons el text creat per Joan Feliu, co-director de la fira i professor de la Universitat Internacional de València i de l'UJI “exemplifica la qualitat i la diversitat de les propostes d'artistes originals de Castelló”.

Aquests artistes són: Carlos Pesudo, Lucía Moya, Carlos Sebastià, Borja Docavo, Gema Quiles, Lara Ordóñez, Paco i Blas Montoya (Trashformaciones), Agustín Serisuelo, Paco Dalmau, Arturo Doñate, Carlos Asensio i Altea Grau. Aquesta exposició podrà visitar-se fins al 28 de juny.

La regidora de Cultura, Dora Saura, i el codirector de l'esdeveniment, Joan Feliu, han estat els encarregats de donar la benvinguda. Saura ha afirmat que aquesta fira d'art contemporani és “un dels esdeveniments artístics més importants de les comarques del nord i del territori valencià”.

Obres contemporànies, reivindicatives i transformadores

“No és només un projecte artístic, és una manera de gaudir de l'art actual i de donar-li la presència que mereix perquè totes i tots puguem viure'l de prop. És un plaer poder vestir el Convent amb obres contemporànies, reivindicatives i transformadores”, ha afegit la regidora.

Per part seua, Feliu s'ha mostrat content de poder treure la fira de l'Auditori de Castelló i ha explicat que aquesta exposició col·lectiva té com a nexe que tots els artistes són de la província de Castelló amb discursos distints i que es plasmen en propostes, recerques i creacions que no parteixen d'alguna cosa que els haja perjudicat o beneficiat per ser d'un lloc o altre ja que, malgrat que pot creure's que existeix una “perifèria del món artístic” no hi ha “perifèria intel·lectual”.