L'Escola Municipal de Dansa ompli l’Auditori de Vila-real en la mostra final de curs

L’Escola Municipal de Dansa (EMD) ha realitzat la mostra final de curs que ha comptat amb la participació de prop de 70 persones que han pujat a l’escenari de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, un espai ple de gom a gom per a gaudir d’aquesta representació. Un moment “molt especial perquè no només ha sigut una mostra de dansa; ha estat el resultat de mesos de treball, de constància, de dedicació… i també de molta diversió”, ha indicat la directora de l’EMD, Erica Galmés.

L’espectacle ha comptat amb més d’una vintena de cançons i Galmés ha assegurat que l’alumnat ha eixit a escena amb “una barreja de nervis, il·lusió… i molta valentia” per a presentar Imagina’t, la història d’una xica amb una imaginació desbordant.

Els agraïments han estat presents en l'acte de clausura de l'Escola Municipal de Dansa de Vila-real. / Mediterráneo

Per a ella, tot es converteix en una coreografia: els carrers, els records, els somnis… “Imagina't és una invitació a veure la vida amb més color, a abraçar totes les emocions i a agrair tot allò que tenim”, ha apuntat la directora d’aquesta escola municipal que ha donat les gràcies “una vegada més, a les famílies i al públic de Vila-real per haver mostrat una gran dosi d’amor per la dansa i per haver gaudit amb admiració del gran treball que l'alumnat i l'equip de l’EMD hem gestat durant tot el curs”. Per la seua part, la regidora de Cultura, Dora Saura, ha apuntat que aquesta mostra és un reflex de la gran quantitat i qualitat d’artistes que hi ha a la ciutat i ha indicat que ha estat una proposta molt emotiva.

Un alumnat molt variat

Galmés ha recordat que aquesta escola compta amb més d’una dècada d’existència i que manté l’essència del projecte iniciat per Pepa Cases. “Es tracta d’un projecte inclusiu en el qual caben totes les persones i, de fet, tenim alumnat des dels 3 fins als 70 anys, però no hi ha límit d’edat”, ha indicat Galmés.

L'EMD compta amb nou grups de ballarins i ballarines que assisteixen a classe dos dies a la setmana i, a part de Galmés que és directora i professora, també imparteix sessions Sofía Matamoros mentre que el fotògraf oficial és La Mary Posa. “La dansa no entén de cossos, d’edats, de gèneres o de capacitats, únicament entén de sentir perquè la dansa és per a tots, un espai on totes les persones són benvingudes”, ha assenyalat.