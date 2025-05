PSPV y Compromís dan luz verde al presupuesto del "Renacimiento" en Vila-real que la oposición tacha de "ficticio"

Con una cifra total de 66.088.665 euros, de los que 24,5 millones se destinan a los salarios de los empleados municipales; otros 28,2 millones a gastos corrientes y 3,8 millones a un total de inversiones. Son algunos de los datos que caracterizan el presupuesto del Ayuntamiento de Vila-real que el ejecutivo bipartito de PSPV-PSOE y Compromís han aprobado, con el apoyo del concejal no adscrito y exedil de Vox, Manu Rubert. Por su parte, PP y Vox han votado en contra, tanto de las cuentas para el 2025 como de la plantilla presupuestaria relativa al funcionariado del consistorio, que se debatieron por separado.

El presupuesto para el actual ejercicio del 2025 se ha aprobado en una sesión extraordinaria del pleno de la corporación. / Mediterráneo

La cantidad final de 66 millones de euros de las cuentas del presente ejercicio es casi 700.000 euros superior a la presentada el pasado 8 de mayo, cuando el alcalde, José Benlloch; la vicealcaldesa, Maria Fajardo; y la edila de Hacienda, Sabina Escrig, cifraron en 65,3 millones el presupuesto para el 2025. Como explica la concejala Escrig a Mediterráneo, el motivo de este ligero incremento tiene su origen en la necesidad de incluir la cantidad necesaria para pagar "otras dos perlas de la gestión urbanística del último ejecutivo del PP, que llegaron inmediatamente después de dar a conocer las cuentas",

Sentencias urbanísticas e inversiones

La edila de Hacienda ha aprovechado su intervención para calificar este presupuesto de "realista, equilibrado y con visión de futuro" y, precisamente, ha hecho hincapié en que tienen que reservarse cerca de 1,4 millones para el pago de sentencias urbanísticas o resoluciones del jurado de expropiación derivadas de actuaciones llevadas a cabo por el gobierno popular liderado entonces por el exalcalde Juan José Rubert. Y ha recordado que "en los últimos 14 años ya llevamos pagado del urbanismo del PP un total de 40 millones de euros".

Relación de inversiones de las cuentas de Vila-real para el 2025. / Mediterráneo

Respecto al capítulo de inversiones, y aparte de los 1,4 millones para fallos urbanísticos, Escrig se ha referido a que 3,2 millones se asignan para un total de 26 actuaciones y proyectos, algunos de ellos "surgidos de la campaña L'Ajuntament al Barri", aunque otros se arrastran del ejercicio anterior, por la imposibilidad de acometerlos al aprobarse las cuentas del 2024 en el mes de septiembre, lo que dejó solo tres meses para llevarlas a cabo.

Por su parte, la vicealcaldesa Fajardo ha incidido en el hecho de que, en lo relativo a la plantilla presupuestaria, "PP y Vox han votado en contra, al mismo tiempo, de una moción que presentó Vox y que se aprobó por unanimidad en el pleno para dar vía libre a un complemento específico para la Policía Local", y que se ha incluído en este apartado de las cuentas que se ha votado de manera independiente. Asimismo, ha incidido en que la "parte política" del documento económico de este año "ya estaba cerrada desde el mes de noviembre del 2024". Pese a ello, la llegada de diferentes decisiones judiciales de carácter urbanístico ha llevado a "tener que recalcular el presupuesto" en varias ocasiones, hasta el momento de su aprobación, este mismo martes, en el pleno extraordinario celebrado a tal fin.

Sin propuestas de la oposición

En cualquier caso, Fajardo ha lamentado que los dos grupos de la oposición no hayan presentado propuesta alguna para su debate y posible incorporación a las cuentas. "Quien tiene ganas de trabajar, trabaja; y quien tiene ganas de hacer el manta, pues hace el manta". Y ha aprovechado para incidir en que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento está en el 43%, "el más bajo de los últimos años" y de la necesidad de dar luz verde a las cuentas del 2025, para lo que ha apelado a que "el pleno es soberano para aprobarlas", en referencia a algunos de los informes desfavorables mostrados por el departamento de Intervención, al no estar aseguradas algunas partidas como el Contrato Programa de la Generalitat o la aportación que realiza cada año el Estado, por cuanto ni la Generalitat ni el Gobierno central han aprobado todavía sus respectivos presupuestos.

Muy crítico ha sido el portavoz de los populares, Adrián Casabó, quien ha calificado de "ficticio e irreal" el presupuesto para este ejercicio. "Hoy certificamos el fracaso de la gestión del personal del Ayuntamiento", a la vez que ha asegurado que el documento económico "llega tarde y mal", y "saben que no van a cumplirlo". Además, ha denunciado que "se han olvidado de los presupuestos participativos y también de la participación del resto de grupos políticos" porque, ha dicho, "no han tenido interés en escuchar nuestras propuestas".

Críticas a determinados convenios y subvenciones

Casabó también se unió a las críticas formuladas por la formación de extrema derecha que lidera la edila Irene Herrero en Vila-real, en lo relativo al incremento de las subvenciones o el importe de los convenios para entidades como el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica o la Associació Cultural Socarrats. Al respecto, desde el ejecutivo local han justificado ese incremento de la aportación ante los recortes que el Gobierno valenciano del president Carlos Mazón "ha hecho contra los colectivos de la memoria histórica o de la promoción del valenciano, haciendo suyas las exigencias de la ultraderecha".

Y la líder de Vox, Irene Herrero, ha ido más allá, al asegurar que no iban a apoyar un presupuesto que auspicia "el clientelismo subvencionado" y "una mayor carga impositiva", con referencia expresa no solo a las asignaciones a Socarrats o al Grup per la Recerca de la Memòiria Histórica, sino también a las previstas para organizaciones no gubernamentales, la asociación Gats de Barri, EDC Natura o las destinadas al fomento del valenciano. Y a ello, la portavoz de la formación de extrema derecha ha sumado las críticas a la gestión en material de personal del consistorio, "con 105 vacantes por cubrir en la plantilla y 133 interinos que ahora quienes estabilizarlos de una vez".

El alcalde, José Benlloch ha cerrado el turno de intervenciones con duras críticas a la línea política del PP en Vila-real, del que ha dicho, que "sigue siendo el mismo de siempre". Además, y dirigiéndose a la bancada popular, ha aseverado que "ustedes saben perfectamente cuál es el problema de Vila-real, que es el de la gestión de su herencia y las dificultades para afrontar los problemas que ha generado el PP a esta ciudad". Asimismo, les ha recriminado que "han tenido siete meses para plantear sus propuestas, pero no ha llegado ninguna ni suya ni de Vox".