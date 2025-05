Reivindicar el protagonisme de la Séquia Major de Vila-real a través de l’art

Reivindicar, també a través de l’art, l’espai que li correspon a la Séquia Major de Vila-real és un dels objectius pels quals treballa l’associació de veïns que porta el nom d’aquest canal que creua de nord a sud el nucli urbà de la ciutat i que, a més, és un element característic que cal conservar i revitalitzar, sempre millorant d’entorn.

I amb aquesta finalitat, la d’impulsar el reconeixement i la inversió que calen per a fer valdre la imatge i la idiosincràsia de la Séquia Major, l’entitat veïnal que presideix Fernanda Díaz va convocar el passat cap de setmana un concurs de pintura ràpida per tal que els i les artistes plasmaren amb diferents tècniques pictòriques els detalls més evidents, i també els més sotils, d’aquest element patrimonial de Vila-real.

La zona del Molí de la Vila també ha estat reflectida en els treballs dels artistes. / Toni Losas

El jurat ha valorat, de manera destacada, els colors emprats en les creacions i també la profunditat donada per cadascun dels artistes. Finalment, les pintures guardonades han estat les realitzades en les zones de la coneguda com la plaça de l’Àngel (oficialment, plaça de l’Escultor Ortells) i en la del Molí de la Vila, un dels antics molins fariners del municipi, el qual data de finals del segle XIV.

Les guardonades

Teresa Arnau, veïna de Moncofa; i Isabel Romero, de Borriana, van aconseguir el primer i segon premi, respectivament, d’un certamen que, com apunta la presidenta de l’entitat veïnal, Fernanda Díaz, «pretén fer valdre la nostra Séquia Major com un element important del paisatge urbà, alhora que reivindicar aquest espai tenint més cura d’ell, donar-li més funcionalitat i ampliar l’espai per a vianants allà on és estret».

I és que aquest canal, el qual és tan antic com la mateixa ciutat de Vila-real, està catalogat com a element amb protecció integral dins el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). A més, es va obrir a la participació ciutadana, ara fa quasi una dècada, un pla estratègic amb el qual es buscava millorar el caixer de la séquia i el passeig que l’acompanya al seu pas pel nucli urbà. Un pla estratègic que, ara per ara, espera el moment adequat per a activar-se definitivament.