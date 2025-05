La Ruta de la Tapa de Vila-real tanca amb un volum de negoci de 51.147 euros i més d'11.300 tapes servides

Un volum de negoci per valor de 51.147 euros és el resultat de la 17a edició de la Ruta de la Tapa de Vila-real, iniciativa capdavantera en la província de Castelló. Un balanç què és el resultat de servir els 22 establiments participants un total d’11.366 elaboracions, en una edició que, d’aquesta manera, tanca amb un increment de venda de tapes i de recaptació del 13% respecte a l’edició del 2024.

Així s'ha donat a conèixer aquest dimecres, en la gala de lliurament de premis que s'ha celebrat al Gran Casino. Les tapes elaborades per Els XIII, en la categoria de jurat professional, i per Pico de Gallo, en votació popular, han sigut les guanyadores en l'apartat de lliure elecció, mentre que les propostes de Bonica (jurat profesional) i Pantomima (votació popular) han estat les millors elaborades amb taronja. El premi especial per part del jurat ha sigut per a Els XIII, per la seua presentació, innovació i creativitat. El Jurat professional ha coincidit a atorgar el segon premi tant de la tapa lliure com la de taronja a les propostes de Booncata, que també s’ha emportat el tercer premi de la tapa popular lliure.

A més, Els XIII ha repetit en el pòdium en les categories de taronja tant professional (tercers) com popular (segons) i també han obtingut reconeixement El Ceramista (tercer classificat en votació professional lliure), Hambrekadabra (segon classificat en votació popular lliure) i Bárbaro que s’ha fet amb la medalla de bronze a la tapa popular amb taronja.

Locals participants

En aquesta edició de la Ruta de la Tapa, els establiments participants han estat el Asador Torrehermosa, la Bocateria La Morena, Bonica Taberna-Bar, Booncata, la Cafetería-Bocatería Pinky, la Cafetería San Pascual, la Cafetería La Plaça, El Casino, El Ceramista, Els XIII, Hambrekadabra, l’Antiga Valenciana, La Clandestina, La Tacita, Pantomina Tapes i Brases, la Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Oro, la Pizzeria Cristal, el Restaurant Bárbaro, el Restaurant El Termet, Rojo Café i Valentine’s Cafe&Bar. Els locals guanyadors dels primers premis de cada categoria així com el premi especial obtenen un premi en metàl·lic de 500 euros i tots els participants han rebut un diploma acreditatiu.

Com és habitual, entre els participants en la ruta que han presentat el tapaport s’han sortejat diferents regals com quatre vals de 50 euros, a consumir en establiments adherits a Ashiovi, un lot d’ibèrics valorat en 500 euros i altres dos xecs de 50 euros cadascun, patrocinats per Clar Televisió, per a gastar en qualsevol local d’Ashiovi.

Primera Ruta del Carajillo

La gala també ha servit per a reconéixer els establiments que han preparat els millors carajillos “una beguda elaborada i servida per una gran majoria de locals”. Els primers classificats de la primera Ruta han estat el Bar Madrigal (elaboració tradicional) i Pantomima Tapes i Brases (elaboració lliure), seguits del Bar Madrigal i Hambrekadabra (elaboració lliure) i de Meregue&Limón i Pantomima (elaboració tradicional).

En aquest cas, tots els guardons han estat per votació popular i els primers classificats han rebut una placa i un val regal de 150 euros per a utilitzar al Mercat Central. En aquesta primera edición s’han sumat 22 establiments: Al d’Emilio, el Bar Madrigal, la Bocatería Lluïsos, Booncata, el Café d’Alice, la Cafeteria Plaça, la Cafetería Sant Pasqual, El Faro, El Miso, Els XIII, Hambrekadabra, l’Antiga Valenciana, La Dolceta de Maria, La Gramola, La Tacita, Los Maños, Merengue&Limón, Pantomima, Pinky Cafetería Bocatería, Pizzeria Cristal, Rojo Café i Valentine’s cafe&bar. Entre els participants que han presentat els carajiports s’han sortejat quatre vals de regal de 50 euros per a consumir en qualsevol local associat a Ashiovi.

La gala ha conclòs amb la menció d’honor, a títol pòstum, a qui fora presidenta de l’Associació d’Ames de Casa, Conchita Ibáñez Ferriols, “pel suport als esdeveniments gastronòmics que durant tants anys ens ha oferit” i amb el lliurament del xec amb l'aportació voluntària anual de la Ruta de la Tapa a l’Associació d'Afectats CDKL5, representada per la seua presidenta, Andrea Balaguer.