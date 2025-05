Caminades saludables en Vila-real per a impulsar la lluita contra el càncer

Fomentar l’activitat física per a millorar l’ànim dels pacients oncològics, i també entre la ciutadania en general, és un dels objectius que es marca la secció local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), des que la nova junta directiva d’aquesta entitat va fer reviscolar el col·lectiu vila-realenc des de setembre passat, sota la presidència de Reme Herrero.

I és que, com expliquen des de l’AECC de Vila-real, amb aquesta programació es pretén «fer un pas més en la promoció de la salut, perquè caminar en grup no només millora l’estat físic i mental, sinó que també genera vincles, ens motiva i ens ajuda a mantenir bons hàbits al llarg del temps».

El beneficis de moure's

Al respecte, incideixen en què «moure’s 30 minuts al dia pot reduir el risc de patir malalties cròniques com el càncer, la diabetis o problemes cardiovasculars».

La primera destinació de les caminades saludables organitzades per l'AECC ha estat el paratge del Termet. / Mediterráneo

La primera de les caminades ha tingut com a destí el paratge del Termet de la Mare de Déu de Gràcia, el pulmó verd de Vila-real, però en pròximes edicions (una per setmana) es faran recorreguts tants urbans, passant per llocs emblemàtics ubicats al nucli urbà; com naturals o per l’extraradi, com pot ser la que es programarà per la ruta botànica que discorre des de l’assut del Termet fins al pont de Santa Quitèria.

En aquest sentit, la junta de l’AECC que encapçala Herrero treballa en l’organització d’altres cites per a ajudar a malalts oncològics i les seues famílies.