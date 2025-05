Sant Ferran arranca el cicle de festes de barri en Vila-real

Pocs dies després de concloure les festes patronals de Sant Pasqual, les primeres de l’any, els barris de Vila-real comencen la seua particular cursa de celebracions populars que s’allargarà fins al mes d’octubre, amb l’obligat parèntesi dels festejos dedicats a la Mare de Déu de Gràcia, al mes de setembre.

Un recorregut festiu que ara es posa en marxa en el barri de Sant Ferran. El dilluns passat ja va celebrar la Nit de la Xulla i els darrers dies han tingut lloc diversos esdeveniments. Ahir van començar les activitats de manera oficial coincidint amb el dia de festa major. I es va lliurar als representants de l’associació de veïns la tradicional Clau de la Festa. Les encarregades d’executar l’acció van estar la reina del 2025, Nadia Alba; i la regidora de Festes i de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, qui van donar la clau a l’entitat veïnal, al capdavant de la qual està el seu president, José Pascual Colás.

Passar el testimoni

En les pròximes setmanes, Sant Ferran passarà el testimoni fester a altres barris de la ciutat que desenvolupen les celebracions anuals aprofitant l’estiu, com són els del Progrés, Miralcamp, Mare de Déu d’Agost o Sant Vicent de Paül, entre d’altres. Després de les celebracions patronals de setembre, la resta de barris reprendrà la seua particular agenda festiva. Serà el cas del Crist de l’Hospital, la Soledat, Sagrat Cor de Jesús, Calvari, Mare de Déu dels Àngels, Botànic Calduch o El Pilar, sense oblidar que hi ha molts carrers que, d’una manera més humil, però igualment participativa, gaudeixen d’actes festius en els que no falta la típica Xulla.

Tornant al barri de Sant Ferran, a més del lliurament de la Clau de la Festa, ahir també va tindre lloc una processó i missa a la parròquia dels Sants Evangelistes, alhora que també va haver espai per a una recollida solidària d’aliments a benefici de la Conferència de Sant Vicent de Paül, la inauguració d’una exposició de costura i labor de retalls i una representació teatral. A més, l’alumnat del taller de cuina que es desenvolupa tot l’any a la casa de barri va estar l’encarregat de preparar i servir un complet piscolabis per als assistents.

Les celebracions festives al barri de Sant Ferran continuen avui amb una paella monumental; i finalitzaran diumenge amb una excursió del veïnat a la localitat saragossana de Belchite.