Vila-real estrenarà a l'estiu activitats de taitxí al Termet, exclusives per a dones

La Casa de la Dona de Vila-real ha llançat un nou programa d'activitats per al període estival d'aquest any 2025 sota el lema La ment, el cos i l'ànima de les dones: equilibrant desigualtats. Una inivcistiva que inclou dos tallers destinats a fomentar la consciència corporal, el benestar emocional i el creixement de les dones de la localitat.

La vicealcaldessa i regidora d'Igualtat, Maria Fajardo, ha presentat el cicle d’activitats, de les quals destaca l’oportunitat que representen per a "connectar amb una mateixa, treballar la salut mental, física i emocional, i enfortir els vincles entre les dones". Fajardo ha destacat que l'objectiu de les iniciatives és generar un espai segur on les participants puguen compartir experiències i créixer personalment.

La nova oferta

El primer taller se centrarà en fer gimnàstica funcional, per tal que les assistents puguen enfortir la musculatura i també la resistència òssia. Estarà impartit per l’equip de M’activa Gym i proposa treballar moviments que imiten accions quotidianes, adaptats a la condició física de cada dona, per a millorar la força, la resistència i la coordinació. El taller tindrà lloc tots els dimarts i dijous, de 10.30 a 11.20 hores, des del 17 de juny fins al 28 d’agost a les instal·lacions de M’activa Gym. El preu de la matrícula és de 18 euros, i el grup serà reduït, amb un màxim de 15 participants.

Imatge del cartell en el qual es publiciten les activitats estiuenques de la Casa de la Dona de Vila-real. / Mediterráneo

El segon taller, amb el títol de Txikung i Taitxí, serà impartit per Mercedes Carregui Fortea i l’objectiu és, gràcies a aquestes pràctiques originàries de la Xina, millorar la salut física, emocional i energètica a través del moviment conscient, de la respiració i de l’atenció plena. S’oferirà una sessió setmanal, els dilluns de 9.00 a 10.30 hores, des del 16 de juny fins al 25 d’agost al paratge del Termet. El preu de l’activitat és de 16,5 euros i hi ha 20 places disponibles.

Període d'inscripció

El període d'inscripció per als tallers estarà obert des d'aquest dimecres fins al dimarts, 10 de juny, tot i que les dates podrien ampliar-se. Les dones interessades a participar en alguna o les dos activitats han d’emplenar un formulari web que poden trobar accedint a l'adreça https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSespQcgIfyHYXFPMBgG0QDYvXvgNmq2JQJfXGOWy66SbaKWBQ/viewform?usp=header. Malgrat això, en cas de necessitar ajuda, poden acudir de forma presencial a la Casa de la Dona (C/ Santa Sofia, núm. 2).

Les places s'assignaran per ordre d’inscripció, i en cas de superar l’aforament, es realitzarà un sorteig el dia 11 de juny. Per a formalitzar la matrícula, s’avisarà per telèfon o per correu electrònic. Per a la realització dels tallers serà necessari un mínim de huit inscrites i s’estableixen uns criteris de bonificació de la quota d’inscripció en algunes casuístiques.