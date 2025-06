Vila-real impulsa la digitalització de les empreses locals

Vila-real serà seu d’un nou curs de transformació digital adreçat a directius d’empreses i professionals autònoms, que impartiran els professors de l’Escola de Negocis ESIC a partir de finals d’aquest mes de juny. La formació, que és totalment gratuïta gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation, es desenvoluparà al viver d’empreses existent al carrer Monestir de Poblet i compta amb el suport de l’Ajuntament de Vila-real, a través d’un conveni de col·laboració amb l’entitat.

El curs es desenvoluparà al viver d'empreses de Vila-real. / Mediterráneo

La regidora d’Economia i Innovació, Ana Torres, ha participat en la sessió informativa de presentació del programa. Una cita en la qual ha destacat «la necessitat d’incorporar la digitalització als processos empresarials per a millorar la competitivitat», alhora que, de manera especial, ha valorat la cooperació entre l’Administració local i organitzacions formatives com l’ESIC. «És una oportunitat única per acostar programes de gran valor al nostre teixit econòmic, especialment quan es financen íntegrament amb fons europeus», ha assenyalat.

Contingut de la iniciativa

Durant la sessió, els responsables del campus d’ESIC a València, Francisco Borredá i José Antonio de la Presentación, han detallat el contingut d’aquest curs i els aspectes organitzatius que inclou. Per part seua, els assistents a la presentació han pogut compartir impressions i fer consultes directament amb l’equip de formació.

El programa tindrà una durada de 150 hores i inclourà cinc sessions de mentories individualitzades. Ja hi ha una vintena d’empreses interessades, tot i que encara queden places disponibles fins a completar el límit de 25 participants. Cada empresa pot inscriure gratuïtament fins a dos empleats en aquest projecte formatiu, que també poden aprofitar els empresaris que són autònoms.

Un dels objectius fonamentals d’aquesta iniciativa és impulsar la incorporació de tecnologies clave per al futur empresarial, com són les relacionades amb la intel·ligència artificial (IA), Big Data, cloud, la ciberseguretat o l’automatització dels processos productius.