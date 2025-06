Rifirrafe entre el ejecutivo de PSPV y Compromís en Vila-real con Vox a cuenta del concepto de familia

Nuevo episodio de enfrentamiento entre el equipo de gobierno de Vila-real, integrado por el PSPV-PSOE y Compromís, con los dos ediles de Vox en el consistorio, esta vez a cuenta del concepto de familia y de las acciones que la formación de extrema derecha reclamaba en una moción que, aunque se incluyó en el orden del día del pleno ordinario de mayo, no llegó a debatirse ni a votarse al retirarse del mismo, a propuesta del concejal valencianista Santi Cortells, con el fin de que el departamento de Secretaría dictaminara si algunos de sus párrafos pudiera considerarse que atentaran contra la legalidad, de manera especial en lo referente a expresiones que inducirían al rechazo de personas y familias en función de su origen.

Pese a que los ediles de Vox han permanecido en relativo silencio sobre esta cuestión durante una semana, ahora han publicado en el perfil de Instagram del partido de extrema derecha un video en el que la portavoz, Irene Herrero, y el edil Fernando Archela acusan a PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo del edil no adscrito Manu Rubert (ex-representante de Vox), de “vetar” una moción “legítima, necesaria y perfectamente legal, que proponía ayudas reales para las familias de nuestro municipio, apoyo a la natalidad, conciliación, bonificaciones fiscales, acceso a la vivienda pública priorizando a quienes tienen arraigo y vínculos en Vila-real, a los de casa”.

Un video que ha derivado en una respuesta por parte del ejecutivo local, a través del concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, y el concejal Santi Cortells, quien han salido al paso de las acusaciones de los representantes del partido de Abascal en Vila-real.

Explicaciones

Al respecto, ambos concejales reiteran que se pidió aplazar el debate de la moción para disponer de los informes del secretario municipal respecto si algunos de los puntos solicitados por Vox corresponden a competencias del Ayuntamiento y si alguna de las propuestas del partido podían suponer la vulneración de derechos fundamentales.

Así, Marín destaca que “nosotros nos creemos a todas las familias, trabajamos por ellas y llevamos a cabo muchas acciones”. En esta línea, el edil socialista explica que, más allá de las ayudas de emergencias que otorga el consistorio, "destinamos más de 1,3 millones en convenios con entidades sociales o sociosanitarias y todas tienen detrás a familias y muchas, también a menores. Antes de que llegara este gobierno al Ayuntamiento no había una aportación parecida”. Y añade: "Que desde Vox quieran marcar qué modelo o qué ayudas tenemos que dar está fuera de lugar porque Vila-real es un espejo en el cual mirarse para otras muchas administraciones. Aquí tendemos puentes y no levantamos muros con las familias”, sentencia Marín.

Atención a los más necesitados

El edil de Servicios Sociales incide en que el consistorio de Vila-real mantiene con recursos propios, y a la espera de los fondos autonómicos, el Contrato Programa “sin despedir los trabajadores, no como Alicante que echó a 192 empleados de Servicios Sociales”. Y menciona que "también se apuesta por el Centro de Desarrollo Infantil y Atención temprana que atiende a cerca de 120 niños y niñas o el programa Mayor a Casa, porque detrás de una persona mayor hay una familia”.

Por su parte, Cortells hace hincapié en que la petición de aplazar la moción de la formación e extrema derecha salió adelante por mayoría y “entrará en el próximo pleno”. “Si el secretario municipal considera que la propuesta de Vox no vulnera ningún derecho y vuelve al pleno, no saldrá adelante porque es una moción de la vergüenza. Una barbaridad así no será aprobada”, asevera.

“Nos preocupan las personas vulnerables, aquellas que históricamente han sido marginadas, excluidas y que, intencionadamente, están olvidadas de la moción de Vox y cuando olvidas, excluyes; no las citan porque no quieren. Nuestro objetivo es, por lo tanto, proteger al más débil, proteger a estas personas de discursos como el de este partido”, defiende Cortells, quien considera que la propuesta de Vox es “de lo más reprobable, porque sabemos qué quieren conseguir cuando mencionan aspectos como el arraigo social, el historial de empadronamiento o los años de residencia de ascendientes de primer grado”.