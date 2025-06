Vila-real visibilitza la diversitat familiar en una festa reivindicativa al Termet

Bon ambient, activitats per a totes les edats i, sobretot, molta reivindicació social. El paratge del Termet de Vila-real va acollir aquest diumenge al matí la quarta edició de la festa de les famílies diverses, amb l’objectiu de visibilitzar aquest col·lectiu a la societat.

Organitzada per QueerFest, la Federació d’Educació del sindicat CCOO i l’associació de Famílies LGTBI (FLG), la jornada va obrir les portes a les 10.30 i va oferir activitats familiars al llarg del matí. El clímax va ser la lectura del manifest, en la que les entitats promotores d’aquesta festa van deixar clar perquè hui dia és tan necessari celebrar una festa així. «Voler apropiar-se del valor de la família i negar o discriminar qualsevol model familiar va en contra dels principis fonamentals d’igualtat i dignitat dels drets humans», van reiterar taxativament durant els diferents parlaments, ja que «totes les famílies mereixen igualtat d’oportunitats, protecció legal i social, i accés als serveis i als recursos bàsics per al benestar dels membres» que la formen.

Foto de família. / Mediterráneo

Per tot això, cal que les persones, associacions, institucions i administracions treballen conjuntament per «tindre cura de totes les famílies i cadascun dels seus membres, lluitar contra els estereotips i prejudicis, promoure l’educació i la sensibilització de la societat perquè les diferències siguen respectades, valorades i celebrades; visibilitzar la diversitat familiar a tot arreu, fomentar la investigació sobre els diferents tipus de famílies per posar en valor la seua singularitat i l’aportació que poden fer; i impulsar polítiques inclusives», van enumerar com a objectius a assolir.

Concert de Trobadorets. / Mediterráneo

Segon any seguit a Vila-real

A l’acte van assistir l’alcalde, José Benlloch; el regidor de Serveis Socials, Toni Marín, així com Sabina Escrig i Anna Vicens (PSPV-PSOE), Santi Cortells (Compromís) i Ana María Mezquita (PP). Marín va destacar la bona acollida de la proposta, que es va celebrar per segon any consecutiu a Vila-real, una ciutat que «dona espai a la llibertat de totes i tots quan en altres llocs poden tenir-ho més complicat».

La sessió de ioga en família, el concert de Trobadorets, la lectura de contes o la globotada, entre altres activitats, van servir per a visibilitzar, com concloïa el manifest, que «totes les formes d’amor familiar són vàlides i mereixen ser reconegudes i celebrades».