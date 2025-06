Vila-real convoca "a temps i com cal" l'11a edició del Multiesport escolar després de recuperar-lo l'any passat

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real acaba d'obrir, "a temps i com cal" el termini perquè els centres escolars de la ciutat, tant públics como concertats, participen en una nova edició, l'onzena, del Multiesport Escolar, després de recuperar-se aquesta iniciativa per al curs 2024-2025, encara que el període d'inscripcions es va establir per al mes de setembre, ja iniciat el curs escolar i a només una setmana per a començar les primeres activitats.

Enguany, el procediment ha recuperat les dates habituals, de manera que la formalització de les sol·licituds per a participar han de realitzar-se des d'ara mateix i fins al 18 de juny, un avanç de les gestions que permetran una millor organització dels grups. Cal recordar que aquest programa per a promoure l'esport entre els escolars es va interrompre a conseqüència de la irrupció de la pandèmia de la covid-19 i, posteriorment, no es va reprendre fins a la temporada passada, a causa de problemes de gestió i d'organització, segons va assenyalar el regidor de l'àrea, Xus Madrigal.

Xiquets i xiquetes nascuts entre 2014 i 2019

En la pròxima edició, la del curs 2025-2026, l'activitat es dirigeix als xiquets i les xiquetes nascuts entre els anys 2014 i 2019, que desenvoluparan l'activitat física prevista entre l'1 d'octubre d'enguany i el 31 de maig de 2026, en modalitats com natació, futbol sala, bàsquet, handbol, rugbi, pilota valenciana, atletisme, waterpolo o cros.

El regidor Madrigal reitera "el compromís de l'equip de govern amb la pràctica esportiva". Un compromís que, assegura, "se sustenta en tres pilars, com són la promoció de l'esport escolar, el suport als clubs i la millora de les instal·lacions". D'aquesta manera, diu, "editem el Multiesport, una vegada més, després de la seua reactivació el curs passat per l'aturada a causa de la pandèmia”.

Arribar a la major quantitat possible d'escolars

Des del Servei Municipal d’Esports (SME), Eva Salvador, indica que “el nostre objectiu és que aquesta campanya arribe a la major quantitat de xiquets i xiquetes perquè coneguen, practiquen i puguen decidir quin esport els agrada més de manera senzilla”. I afig que el Multiesport "és una proposta que busca facilitar l'activitat esportiva en edat escolar, tan important per al seu desenvolupament físic i mental, però també inculcar els valors de l'esport i la salut".

Per a l'ocasió, des de l'SME s'han repartit 4.000 fullets als centres educatius perquè els facen arribar al seu alumnat i que puguen realitzar la inscripció que podrà formalitzar-se del 9 al 18 de juny, últim dia del present curs lectiu. Les activitats es desenvoluparan a les instal·lacions dels col·legis, durant les vesprades, fora de l'horari escolar i els dissabtes hi haurà també activitats a recintes esportius municipals.