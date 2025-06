Vila-real tanca l'edició més multidisciplinària de l'Escola d'Igualtat

La Regidoria d'Igualtat de Vila-real va acomiadar ahir per la vesprada la sisena edició de l'Escola d’Igualtat, un programa formatiu que, des del mes de novembre passat, ha oferit huit xarrades de diferents temàtiques per a apropar a la ciutadania coneixements essencials per a promoure la igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència de gènere i l'enfortiment dels drets humans, amb una sessió mensual.

La regidora de l'àrea i vicealcaldessa, Maria Fajardo, va apuntar que aquesta sisena edició “ha sigut molt completa i multidisciplinària. Hem pogut comptar amb professionals de diferents àmbits perquè ens plantejaren els seus punts de vista o ens donaren consells sobre com abordar reptes de present o futur, un futur que ha de ser feminista, o no serà”.

La sessió de clausura va comptar amb Esther Martí Pineda que ha abordat la càrrega invisible de les cures i les barreres per a aconseguir una corresponsabilitat real. I en l'acte es va entregar, a manera de detall, el llibre Casada i callada de l'escriptora de Llucena, Emma Zafón, que narra a través de la història de diferents dones el significat de ser dona en un poble xicotet, i valora la sororitat i el suport de les unes a les altres.

Durant aquests mesos, ha explicat la regidora d'Igualtat, “hem tractat temes d'actualitat i que preocupen les dones, eixes han sigut les nostres consignes a l'hora de plantejar les sessions".

Inteligència artificial i els efectes de la pornografia

I afig que "hem tingut una taula redona sobre professions masculinitzades ocupades per dones, Jordi Cascales ens va parlar sobre les masculinitats igualitàries, Marta Sorlí va posar el focus en com la pornografia normalitza la violència en les relacions íntimes, els biaixos de gènere en la IA i, d'altra banda, en el diagnòstic i tractament de les malalties per la influencer Medicilio (la doctora Elena Casado Pineda) a més de les Towanda Rebels, format per les activistes i creadores de contingut Zua Méndez i Teresa Lozano, van impartir la xarrada Dialogant per a desmuntar el gènere”.

Fajardo apunta que l'àrea d'Igualtat treballa amb la intenció de començar la nova edició de l'Escola d’Igualtat el mes vinent de setembre amb l'objectiu de poder programar 10 sessions que tornen a mostrar diferents visions sobre la figura de la dona perquè “el tema de les dones no és únicament el fet més visible com els assassinats masclistes o la violència. No hem d'oblidar allò que socialment vivim pel simple fet de ser dones: els estereotips, els rols preestablerts i, en definitiva, els biaixos que ens determinen en coses tan simples com el fet de triar les nostres professions o com vivim la nostra sexualitat. Tot això també importa”.