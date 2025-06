Més de 1.300 panets i una quinzena de nous socis per a la festa dels antonians de Vila-real

La comunitat antoniana de Vila-real està de festa. I, precisament ahir, va tindre lloc una missa multitudinària, a la qual no van faltar els membres de la Joventut Antoniana i la seua junta directiva, encapçalada per la seua presidenta i el seu president, María Casabó i Albert Arrufat, com també alguns regidors de la corporació municipal, encapçalats pel regidor de Serveis Socials, Toni Marín.

Una missa que, com de costum, va tindre dos elements molts característics, com són la benedicció i repartiment dels panets santantonians i el lliurament de les medalles als nous membres d’aquesta entitat social i religiosa, que va celebrar el seu centenari en 2017.

Reserva d'unitats

En aquesta ocasió, s’han repartit poc més de 1.300 panets entre els assistents a la celebració litúrgica i també se n’ha reservat una quantitat important per a lliurar-los als malalts i als convents.

En acabar la missa, també es va procedir a imposar la medalla de la Joventut antoniana a una quinzena de nous integrants de l’entitat de diferents edats, des de bebés a xiquets, joves i adults. I és que, com apunten des d’aquest col·lectiu social i religiós, «ser antonià no comporta cap responsabilitat, però si que d’alguna manera es crea un vincle amb l’entitat que et fa involucrar-te en profunditat i col·laborar en el dia».

D’altra banda, demà diumenge se celebra la festa principal, amb missa i posterior processó.