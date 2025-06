La piscina del Termet de Vila-real ja està a punt: Descobreix quan obrirà les portes

La calor ja apreta i són molts els ciutadans de Vila-real que es pregunten quan obrirà les seues portes la piscina municipal d'estiu que s'ubica a l'emblemàtic paratge natural del Termet, a la vora del riu Millars.

Unes instal·lacions que, com explica a Mediterráneo el regidor de l’àrea, Xus Madrigal, ja estan quasi enllestides per a poder oferir el servei als ciutadans, després de completar-se les preceptives tasques de neteja i comprovació de la maquinària que permet depurar en condicions l’aigua.

Finalment, la inauguració de la temporada d'estiu d'aquesta infraestructura serà el pròxim disabte, 21 de juny.

Per a enguany, el Servei Municipal d’Esports (SME) treballa per a poder implementar un nou sistema per a l’adquisició de les entrades a través d’un codi QR. En qualsevol cas, l’edil Madrigal matisa que la intenció és que puga fer-se efectiu enguany i, en cas de no ser possible per qüestió de temps, es prepararà de cara a la temporada estiuenca de 2026.

En acabar el curs escolar

Com és habitual cada any, la decisió de la Regidoria d’Esports de posar en marxa aquesta infraestructura coincideix amb el final del curs escolar. A més, es mantenen els preus públics per a accedir as la piscina del Termet, de manera que, si no hi ha canvis d’última hora, els preus dels paquets de 10 accessos tindran un preu de 15 euros per als majors de 13 anys i de només set euros per als menors d’aquesta edat. Pel que fa als socis de l’SME, poden entrar al recinte de manera gratuïta i només hauran de presentar el seu carnet.

D’altra banda, serà possible adquirir tiquets solts a la mateixa piscina, como ja es va fer l’any passat. Pel que fa als horaris, el recinte obrirà de les 9.30 a les 20.30 hores, tots els dies de la setmana i fins al 31 d’agost, dies abans d’iniciar-se les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia.