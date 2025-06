Ziga-Zaga, un espai per a la inclusió a Vila-real

Cada setmana, al Centre de Dinamització Social Ziga-Zaga de Vila-real, un grup de veïns i veïnes (majoritàriament dones) es dona cita per conversar, escoltar, aprendre i, sobretot, sentir-se part d’un lloc nou que comença a ser la seua casa, després de decidir emprendre el viatge des dels seus llocs d’origen a la recerca d’una vida millor. Són persones nouvingudes, en molts casos acompanyades pels seus fills xicotets, que troben en aquest espai un punt de suport per comprendre millor la llengua, les normes i la cultura del seu entorn. Però, per damunt de tot, és un lloc on compartir vida.

Aquest és l’objectiu del taller de relació, impulsat per la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real, que acaba de cloure la seua tercera edició amb una valoració molt positiva. L’activitat, conduïda per una animadora juvenil especialitzada, ha reunit dos grups diferenciats: un d’adults i un altre per a adults amb fills menors de tres anys. En tots dos casos, l’objectiu és el mateix: afavorir la inclusió i la convivència, a través d’eines tan bàsiques com el coneixement de l’idioma, l’accés als serveis públics o el reconeixement de l’entorn comunitari.

«No es tracta només d’aprendre paraules, sinó de crear vincles. De trobar un lloc segur on expressar-se i sentir-se escoltat», expliquen des d’aquest centre que va obrir les seues portes l’any 2012. De fet, la iniciativa genera un clima de confiança que afavoreix que algunes de les persones participants hagen fet un pas més i s’hagen incorporat a les classes de castellà de l’Escola d’Adults, la qual cosa els obri noves portes, tant en l’àmbit personal com laboral.

Compartir experiències

Per part seua, el regidor de Serveis Socials, Toni Marín, destaca el valor d’aquests espais com a eina d’inclusió real. «Es tracta de llocs on es comparteixen experiències, preocupacions i també il·lusions. I això crea un sentiment de pertinença a la comunitat a la qual han arribat, una clau fonamental per a la convivència», assenyala.

Aquesta edició del taller de relació ha comptat amb una vintena de participants, majoritàriament procedents del nord d’Àfrica, especialment del Marroc i Algèria.

L’èxit d’aquesta activitat fa que, des del consistori vila-realenc ja es treballa per donar continuïtat a aquest projecte, «que s’ha consolidat com un espai de trobada imprescindible per a moltes persones que comencen una nova etapa vital a la nostra ciutat».