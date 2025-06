Vila-real reinventa la Festa per la Llengua 10 anys després per a defensar el valencià

Aquest dimecres, a més de celebrar la festa de fi de curs de forma generalitzada en els centres educatius de Vila-real, la plaça Major ha sigut escenari també d’una gran festa. Concretament, una Festa per la Llengua que ha tornat a la ciutat 10 anys després per a defensar a ultrança l’ensenyament en valencià a les aules.

Les fotos de com Vila-real 'trau la llengua' per a defensar el valencià / Toni Losas

Durant aquesta dècada, Vila-real ha acollit nombroses iniciatives relacionades amb el foment i la difusió del valencià, com el tradicional Correllengua escolar o els concerts de Rock per la Llengua emmarcats dins de les festes patronals, per posar alguns exemples.

Tanmateix, tal com assenyalen els organitzadors d’aquest esdeveniment que va omplir de bon ambient i reivindicació el centre de la ciutat (Docents de Vila-real pel Valencià, Acció Cultural del País Valencià i la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament), en aquest decenni no hi havia hagut una Festa per la Llengua com a tal, ja que l’última edició de la qual es té constància va ser la del 2015, que va ser la 28a.

Ha hi hagut activitats per a totes les edats. / Toni Losas

Per què la recuperen ara?

Malgrat que la intenció dels promotors era que no s’haguera perdut mai, aquesta reinvenció del esdeveniment sorgeix «per necessitat» a partir de la polèmica consulta per a triar la llengua base que va impulsar el conseller d’Educació, José Antonio Rovira. «Una consulta de la qual estàvem obertament en contra», remarquen des de Docents pel Valencià, per la qual cosa van decidir aliar-se «a tres bandes» per a reivindicar «ara més que mai un sí rotund a l’ensenyament en valencià» en les escoles.

La muixeranga no ha faltat. / Toni Losas

Tots han coincidit que què millor que fer retornar aquesta festa el dia de la cloenda del curs com una manera de «guinda al pastís». Amb aqueixa premissa, i per aconseguir que fóra una festa per a tots els públics, la plaça Major s'ha omplit d’activitats de tota mena. Han celebrat la fira d’entitats i un taller a càrrec del Grup de Danses El Raval. Els principals plats forts han sigut l’exhibició de la Conlloga Muixeranga de Castelló i dos actuacions musicals, la de Trobadorets (concebuda per als més joves de la casa) i la de Pau Alabajos (dirigida a un públic més adult).

Concert de Trobadorets. / Toni Losas

No han faltat els parlaments (han intervingut un representant de cada entitat organitzadora) i també ha tingut lloc la cloenda de la campanya del Voluntariat pel Valencià 2025. D’aquesta manera, Vila-real trau la llengua (és el nom amb el qual es va promocionar la festa) per a mostrar el seu suport acèrrim al valencià, amb la intenció de què es convertisca en una celebració de caràcter anual, programada en el calendari d’activitats de la ciutat, i es puga celebrar amb continuïtat.