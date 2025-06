Vila-real reclama a Adif más información del proyecto para integrar las vías de tren

El Ayuntamiento de Vila-real requerirá a Adif que le facilite más información sobre el proyecto para integrar las vías del tren. Así lo acordaron este jueves los cuatro grupos con representación municipal en la junta de portavoces, en la que pusieron de manifiesto la necesidad de disponer de más detalles pormenorizados sobre la propuesta, que conllevará una inversión de más de 30 millones, antes de dar el visto bueno a una obra que marcará el futuro de la ciudad.

En un principio, como publicó Mediterráneo hace una semana, la intención del equipo de gobierno (PSPV y Compromís) era intentar alcanzar este jueves un consenso político para agilizar las gestiones, pero ante las reticencias de la oposición por la poca información que les han facilitado, han abogado por esperar a contar con más detalles del proyecto, que plantea intervenciones cuatro zonas para cruzar las vías.

Una de las pocas recreaciones del proyecto que han facilitado desde Adil al Ayuntamiento. / Mediterráneo

Desde el PSPV, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, vuelve a dejar claro que el soterramiento es una opción «utópica», «desfasada», «no viable» y cuya ejecución se alargaría demasiado en el tiempo. «No conozco ninguna ciudad de más de 55.000 habitantes que tenga la vía soterrada más de tres kilómetros», recalca Obiol, por lo que se posiciona a favor de la impermeabilización, que aportará «soluciones reales» a los vecinos.

Eso sí, la propuesta planteada por Adif «no es para nada definitiva», por lo que tomando ese modelo como base, propone al resto de grupos plantear propuestas «estructurales y de calado» que contribuyan a definir el mejor modelo posible. Y confía en que el consenso se impondrá finalmente.

Compromís

Desde Compromís, su portavoz, Maria Fajardo, cuenta que el diputado nacional Alberto Ibáñez les explicó en una asamblea que la línea de actuación de Adif a nivel nacional es integrar las vías en el paisaje y no el soterramiento para reducir riesgos, así como reducir tiempos de ejecución y apostar por una vertiente más actual y europea.

«Nosotros, aunque sabemos poco del proyecto, estaríamos dispuestos a empezarlo siempre y cuando se acabe con la pasarela infernal lo más pronto posible», sostiene Fajardo.

Valoraciones de un representante de cada grupo con representación municipal en Vila-real. / Mediterráneo

Por su parte, el líder local del PP, Adrián Casabó, tiene claro que «firmar un cheque en blanco a Adif sin saber lo que va a suponer para la ciudad no es serio». Lamenta que la única información que han tenido hasta ahora son los renders que el equipo del gobierno les enseñó en la junta de portavoces del pasado marzo, por lo que solo con esa píldora no pueden tomar una decisión sobre un proyecto tan trascendental para Vila-real.

«No hay ni una valoración técnica ni económica, por lo que desconocemos cuánto dinero tendría que aportar el Ayuntamiento de su presupuesto para el proyecto», comenta, a la vez que pide «un proceso participativo» para implicar también a los vecinos dada la envergadura de esta iniciativa.

La portavoz de Vox, Irene Herrero, coincide en que no tienen datos suficientes para valorar realmente esa propuesta. «Solo nos han enseñado un par de fotos, nada más, y no sabemos la cantidad de dinero que tendría que sufragar el Ayuntamiento para las obras. Con esa escasa información, no podemos apoyar ni no apoyar ese proyecto», afirma la edila.

El proyecto planteado por Adif plantea cuatro zonas para cruzar la vía: un nuevo paso superior peatonal en el entorno de la Ciudad Deportiva Pamesa; la mejora de la accesibilidad en el paso subterráneo de la calle Burriana en dirección al Hospital de la Plana; la ampliación del paso peatonal superior del puente de la Gallega y la propia estación, donde se sustituiría la pasarela por un paso subterráneo de unos 15 metros de amplitud y además también se contempla la modernización de la estación para adaptarla a la densidad de pasajeros que se prevé dentro de unos años fruto de las mejoras de desarrollo del Corredor Mediterráneo.