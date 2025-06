Vila-real inunda d’oci aquest estiu el Termet per a entretindre a les famílies amb 30 activitats

Vila-real viurà l’estiu al Termet amb 30 propostes per a tots els públics. La regidora de Cultura, Dora Saura, va presentar aquest dimecres la campanya que implica, com és habitual, traslladar la programació de l'Auditori Municipal durant els mesos d'estiu a aquest paratge natural. De la mà de les regidories d'Ermita, Tradicions i Igualtat, han conformat un programa amb activitats especialment pensades per als més menuts i per a famílies.

Encara que ja han iniciat algunes propostes com el taller de taitxí i txikung, el gruix de la programació arrancarà el juliol. L’estrena com a tal de Viu l’estiu al Termet serà a càrrec del Grup de Danses El Raval amb el ball de plaça (dia 2, a les 22.00) a la plaça del Pastoret, una cita que es repetirà cada dos dimecres en juliol i agost. I el primer diumenge del mes, el dia 6, tindrà lloc la Festa del Termet en honor a la Mare de Déu de Gràcia que, a partir de les 8.30.

Els dijous i els divendres estaran reservats al públic familiar. El dijous 10 de juliol, a les 20.00 hores, tindrà lloc la proposta Musiquetes a l’ermita amb La fusa confusa a càrrec de Rosselles, a més d’oferir l'espectacle La factoria dels sons el 8 d'agost. No faltaran les propostes teatrals com Allò que ens uneix (el 18 juliol a les 20.00), els sainets en valencià de Els XIII (el 19 de juliol a les 22.30) o el teatre a l’ermita amb Iaios de HOP! Gestió teatral (a les 20.00 el dia 31).

Al mes de juliol també tindran lloc dos tallers creatius a càrrec d’Onieva, espai creatiu. El primer, el dia 11, sota el títol Jo arbre, nosaltres bosc i el segon La meua maleta d’estiu, el 25 juliol. Ambdós tallers començaran a les 19.30 hores i estan dirigits a famílies i xiquets a partir de 6 anys. Un any més, el Plectre a la fresca cobra força amb una doble cita: l'11 de juliol, a les 22.00 hores, la plaça Major acollirà l'actuació de l'Orquestra Francesc Tàrrega mentre que el 13 de juliol, al migdia i en la plaça del Pastoret, serà el torn de l'Orquestra de Pols i Pua Gruppeto d’Ontinyent.

I el circ tampoc faltarà en la programació estival amb una doble cita. El 24 de juliol arribarà Vitae de Xa!Teatre i La Coquette de Kambahiota Troup, el 21 d'agost, totes dues a les 20.00 hores.

Actes en agost

Agost arrancarà amb un taller de dansa a càrrec de l'Escola Municipal de Dansa (EMD), el dia 1, a les 18.30; i un dia després, a la mateixa hora, tindrà lloc la Festa del fanalet amb la construcció del fanalet, un sopar de pa i porta, l'encesa dels fanalets i la volta del sereno. També destaca l'espectacle de marionetes, La rateta, de la companyia La Matallina, a les 20.00, el dia 7. La programació estival s'acomiadarà amb la música de la vila-realenca Luna Orleans que actuarà el 28 d'agost, a partir de les 20.00 hores, a la plaça del Pastoret.

Visites guiades

El Museu Etnològic serà un altre dels espais destacats. Els que acudisquen a aquest paratge podran visitar-lo, també la coveta de la patrona, en diferents jornades i també han previst dos dies de visites guiades, el 26 de juliol i el 9 d'agost, en tots dos casos a les 19.30. Altres dos dies, el 17 de juliol i el 22 d'agost, es podrà descobrir el seu interior d'una forma lúdica gràcies a la dinamització teatral.

Concert de La Lira

Tot i que el gruix de la programació tindrà lloc al Termet, el nucli urbà també acollirà algunes propostes com el tradicional concert de la UM La Lira la vespra de Sant Jaume, el 23 de juliol a les 22.30 hores, a l'església arxiprestal i hi haurà dues exposicions al Museu de la Ciutat Casa de Polo, “Donació de les obres artístiques de la família Broch” i “L’empremta del rei Jaume I a Vila-real: 1274-2024” que podran visitar-se concertant visita.