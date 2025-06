Vila-real ultima la reactivación del Vilabici tras siete años sin bicicletas en las calles

Aunque todavía sigue sin haber una fecha concreta para su puesta en marcha, el regreso del Vilabici, el servicio de préstamo gratuito de bicicletas, está más cerca que nunca de volver a Vila-real después de casi siete años sin bicicletas en las calles.

Fue en octubre del 2018 cuando, debido al escaso uso entre los vecinos y el deterioro provocado por los actos vandálicos, el servicio dejó de estar operativo.

Más de un lustro después, y tras una adjudicación infructuosa de por medio que obligó a crear una comisión de investigación para tratar de esclarecer qué había pasado, el consistorio ultima su puesta a punto. Para ello, el departamento de Movilidad ya ha completado la instalación de todas las estaciones base donde poder coger una bici. Como publicó Mediterráneo, ascienden a 16 y están ubicadas en zonas estratégicas y transitadas de Vila-real. «Ya están todas ancladas en los puntos habilitados», confirma a este diario el edil del ramo, Emilio Obiol.

Ahora, con el conjunto de boxes ya desplegados sobre el terreno, el último peldaño que falta es el de informar a los usuarios de cómo funciona el nuevo Vilabici. Con ese objetivo, el Ayuntamiento prepara una serie de campañas informativas para ilustrar a los vecinos sobre su uso. «Se trata de que la gente sepa dónde tiene que dirigirse, qué tiene que hacer o cómo debe desatar la bici para poder utilizarlas», comenta.

El Vilabici lleva inoperativo desde octubre del 2018. / Gabriel Utiel

Obiol asegura que ese punto, el de ofrecer esa información de servicio al ciudadano, será el «último» y significará que «estará todo listo» para que las bicicletas vuelvan por fin a las calles tras un tortuoso procedimiento administrativo. Sin embargo, no se aventura a dar una fecha para su implantación dado el largo retraso que acumula la vuelta del servicio. Una patata caliente que heredó el área de Movilidad tras gestionarlo la de Medio Ambiente, con José Ramón Ventura Chalmeta al frente, en la anterior legislatura.

Comisión de investigación

Un condicionante que ha obligado a dilatar su regreso es la comisión de investigación que, iniciada en enero de 2024 y culminada el pasado mes de abril, buscó dar respuesta a por qué el Vilabici, a pesar de adjudicarse en el 2022, nunca llegó a ponerse en marcha.

Por ello, el informe de conclusiones de esa comisión señaló a tres responsables por su fallido funcionamiento. A la empresa Autobuses Furió, «por no haber ejecutado el contrato de acuerdo con las condiciones previstas, aportando materiales no homologados». A la concejalía de Medio Ambiente (2019-2023), «por no haber previsto ni aplicado controles de calidad y seguimiento durante la fase inicial de despliegue y no señalar con claridad las deficiencias de los pliegos antes de la adjudicación, así como no haber frenado a tiempo la instalación incorrecta de las bases». Y al área de Movilidad (desde 2023 hasta ahora), «por dar continuidad al proyecto iniciado por el anterior responsable y no optar por abrir de nuevo el procedimiento con unos nuevos pliegos y una nueva licitación».