Vila-real inicia les obres per a construir 50 nous columbaris al cementeri: estaran acabats en un mes

El cementeri municipal de Vila-real comptarà en un mes amb 50 nous columbaris després d’haver començat ja les obres. La regidora de l’àrea i vicealcaldessa, Maria Fajardo, explica que, una vegada finalitzada l’ampliació de la vorera en la qual s’ubicaran, han iniciat les tasques per a col·locar aquestes unitats prefabricades al recinte amb un cost de 15.000 euros.

La regidora explica que actualment existeix una llista d’espera de 14 famílies que estaven interessades a obtindre un d’aquests columbaris per a dipositar urnes funeràries, per la qual cosa se’ls telefonarà per a informar-los de la disponibilitat.

La vicealcaldessa, Maria Fajardo, va visitar els treballs al cementeri. / Kmy Ros

Així mateix, si hi ha alguna altra persona interessada, pot contactar telefònicament o acudir en persona al cementeri, on seran ateses. De la mateixa forma, segueix la reparació de les files que estan en pitjor estat i que formen part de la part més antiga del denominat cementeri nou.

Ampliació de 550.000 €

El consistori també té previst un altre projecte més ambiciós, elaborat per la Regidoria d’Urbanisme, que ascendeix a 554.302, 68 euros. En aquest cas, es tracta d’una actuació d’ampliació i rehabilitació que inclou l’ampliació de tres pomes de nínxols, la construcció de quatre sobrecobertes en pomes així com la incorporació de més columbaris, de 10 panteons verticals i de nous ossaris per a restes.

Fajardo recalca que l’objectiu és realitzar millores que atenguen les necessitats actuals i futures de soterrament i aconseguir un espai digne a Vila-real. «Cuidar els cementeris és una manera de preservar la memòria, d’honrar als nostres avantpassats i de garantir un lloc de pau per al record», argumenta la vicealcaldessa.