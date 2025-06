De móviles a una silla de ruedas: lo que los vecinos de Vila-real pierden por las calles

Perder algo no es algo excepcional. Quien más o quien menos extravía las llaves de casa o cualquier otra cosa, a veces, con acciones tan habituales como sacar algo de un bolsillo que, sin quererlo, arrastra algún otro elemento allí guardado.

Y son muchas las personas que, cumpliendo con su obligación como ciudadanos de bien, entregan los elementos más variados que alguien ha despistado en plena calle, en plazas o en espacios lúdicos. Los entregan a la Policía Local, que se encarga de tutelar aquello que otro vecino ha perdido en un pequeño despacho de la oficina de Objetos Perdidos. Allí, en vitrinas encerradas bajo llave, se acumulan decenas de llaves y también muchos teléfonos móviles, varias gafas, mochilas o cámaras de fotos.

Un agente en la oficina de Objetos Perdidos de Vila-real. / Josep Carda

Tampoco faltan objetos más estrambóticos, como un bastón de los utilizados por personas invidentes, bicicletas o, incluso una silla de ruedas. «¿Cómo puede extraviarse una silla de ruedas?», se preguntan desde la Policía Local.

El inspector Francisco Espejo es el responsable de la oficina de Objetos Perdidos de Vila-real. «Quien se encuentre algo en la calle tiene la obligación legal de entregarlo a las autoridades locales», explica el responsable policial, quien incide en que «hay que tener en cuenta que existe una clara diferencia en lo que son los objetos perdidos y los abandonados, por ejemplo, junto a un contenedor».

Espejo aclara que, en el caso de que lo perdido sea documentación personal, como un DNI o un pasaporte, «si se puede localizar a la persona afectada se le suele llevar directamente a casa; de lo contrario se traslada el documento a la Policía Nacional; y si se trata de personas extranjeras, se remite a las oficinas consulares».

Un buen número de llaves se acumula en las dependencias policiales. / Josep Carda

¿Y puedo quedármelo?

Ante la pregunta de si la persona que encuentra un objeto en la calle puede quedárselo, hay dos respuestas: sí y no. Si se lo queda sin entregarlo a la Policía Local estaría cometiendo un delito de apropiación indebida. Por el contrario, si el propietario no retira el elemento extraviado en dos años, quien lo halló puede reclamarlo, excepto llaves y móviles (que se destruyen), aunque sí cualquier otro que no contenga datos personales.