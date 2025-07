Vila-real renova la gespa artificial per a millorar el camp de futbol de Flors

Vila-real executa les obres per a donar-li una segona vida al camp de futbol municipal de Fundació Flors. L’Ajuntament ha iniciat els treballs per a reemplaçar la deteriorada gespa artificial d’aquest recinte. Una millora que és una llarga reivindicació dels clubs esportius i les famílies dels usuaris de les escoles, que demanaven disposar d’un paviment en condiciones més adequades.

Una altra foto dels treballs de renovació de la gespa artificial. / Mediterráneo

Les tasques, com ja va publicar Mediterráneo fa uns mesos, les escomet l’empresa alacantina Realturf Systems, especialitzada en venda, fabricació i instal·lació de gespa artificial. Huit mercantils es van presentar inicialment al concurs públic, però aquesta és la companyia que està duent a terme les obres en el camp de Flors.

La inversió en el projecte ascendeix finalment a 121.951,20 euros, tal com van recordar ahir des de l’Ajuntament. Aquesta iniciativa la finançarà de forma íntegra la Diputació a través del pla Impulsa, ja que és un dels projectes als quals el consistori va decidir destinar part dels vora 295.000 euros que van rebre l’any passat del programa d’ajudes de l’entitat provincial.

El regidor d’Esports, Xus Madrigal, afirma que és una obra «necessària» perquè l’estat del camp «no era adequat per a la pràctica de futbol a causa del pas del temps i al seu permanent i elevat ús per part dels equips dels clubs de futbol locals». «La nova Vila-real del segle XXI és, entre altres coses, sostenible i innovadora», recorda l’edil, qui comenta que estudiaran la possibilitat de reutilitzar la gespa retirada que presente bones condicions per a altres usos.

La màquina ja treballa en el camp. / Mediterráneo

Com els termini d’execució és d’uns dos mesos, el camp de Flors lluirà renovat de cara a l’inici de la pròxima temporada de futbol base, amb la intenció de que estiga tot acabat en el mes de setembre.